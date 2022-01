Australian Open kommer tættere og tættere på, men det er fortsat turneringens største stjerne, der er massivt fokus på: Novak Djokovic.

Onsdag indrømmede superstjernen, at han tilbage i december mødtes med en journalist fra det franske medie L'Equipe, selvom han var testet positiv for corona. Og det vækker ikke ligefrem begejstring.

Efterfølgende har adskillige kritiseret den serbiske verdensetter i skarpe vendinger, og nu melder organisationen The International Tennis Writers Association sig også på banen.

»Nyheden om, at Novak Djokovic ikke fortalte en af vores medlemmer – og resten af L'Equipe-holdet på dagen – at han var testet positiv for covid-19, er dybt bekymrende. Som journalister gør vi en stor dyd ud af at overholde alle covid-19-regler, og vi forventer, at alle spillere gør det samme,« siger organisationens to præsidenter Simon Cambers og Isabelle Musy i en udtalelse til CNN.

Djokovic forklarede i et Instagram-opslag natten til onsdag dansk tid, at han højst sandsynligt var blevet smittet med coronavirus ved en basketballkamp i Beograd 14. december. Efterfølgende fik han foretaget to negative kviktest.

Den 16. december fik han så foretaget en pcr-test. Dagen efter – 17. december – fik han et positivt svar tilbage fra testen, men valgte alligevel at gennemføre interviewet med L'Equipe den 18. december.

'Jeg aflyste alle andre planer med undtagelse af L'Equipe-interviewet. Jeg følte mig forpligtet til at lave interviewet, og jeg ville ikke skuffe journalisten,' skrev Djokovic.

Han fortalte samtidig, at han deltog i et tennisarrangement i Beograd 17. december, og at det var herefter, at han modtog sit positive testresultat. Djokovic havde ingen symptomer, og efter interviewet 18. december gik han i isolation.

'Ved nærmere eftertanke var det en fejlvurdering (at deltage i interviewet, red.), og jeg skulle have aflyst det,' erkendte serberen.

L'Equipe har i en artikel selv beskrevet forløbet i forbindelse med interviewet. Her oplyser de blandt andet, at de på forhånd fik besked om, at de ikke måtte stille vaccinespørgsmål eller om hans intentioner om deltagelse ved Australian Open, da det var 'et følsomt emne'. Avisen spurgte derfor heller ikke til, om han var blevet testet for nylig.

De forklarer også, at serberen bar mundbind under hele interviewet, men kortvarigt havde det af, da han skulle stille op til fotos.

Tennisstjernen fik mandag medhold i, at han har lov til at opholde sig i Melbourne, hvor Australian Open begynder 17. januar, men det er fortsat uvist, om han stiller til start.

Australiens immigrationsminister har nemlig beføjelser til at omgøre den beslutning og i stedet smide ham ud af landet alligevel.

Ifølge australske medier undersøger myndighederne i øjeblikket en uoverensstemmelse i et af de dokumenter, Djokovic har udfyldt for at komme ind i Australien. På et spørgsmål om sine rejseaktiviteter har han svaret nej til, at han har været ude at rejse i en periode på 14 dage før sin ankomst til Australien 6. januar.

Tennisstjernen var dog i Beograd i hjemlandet Serbien 25. december, og 2. januar var han i Marbella i Spanien, og Djokovic har senest forklaret, at hans agent begik 'en menneskelig fejl', da han udfyldte dokumentet.

Novak Djokovic har vundet turneringen i Australien hele ni gange, og spørgsmålet er nu, om han overhovedet får muligheden for at sikre sig sin tiende triumf.

Australian Open begynder 17. januar.