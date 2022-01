Novak Djokovic er blevet mødt af en tsunami af reaktioner, efter at den serbiske tennisstjerne på Instagram indrømmede at have gennemført et personligt interview på trods af, at han vidste, at han var testet positiv med corona.

Til sine 9,9 millioner følgere delte verdens nummer et på ranglisten en lang erklæring, hvor han også afslørede, at hans agent 'afkrydsede det forkerte felt' på sin rejseerklæring, inden han rejste ind i Australien.

Djokovic var blevet beskyldt for at have rejst fra Serbien til Spanien i de 14 dage, før han fløj til Australien i sidste uge. Og påstandene viste sig altså at være korrekte.

Djokovic skriver også i opslaget, at hans agent undskylder for 'skrivefejlen'.

I et interview med BBC sagde den serbiske premierminister Ana Brnabic for nogle dage siden, at det ville være et klart brud på reglerne, hvis Djokovic havde bevæget sig ud i offentlighed og foretaget et interview på trods af, at han var positiv og tilmed vidste det.

Men det gjorde Djokovic, og tager man et kig ned i den serbiske straffelov, så tyder noget, at forseelsen kan straffe Djokovic ret så hårdt.

Paragraf 248 i straffeloven siger nemlig, at »Den, der under en epidemi af en farlig smitsom sygdom undlader at handle i overensstemmelse med regler, beslutninger eller ordrer, der fastsætter foranstaltninger til undertrykkelse eller forebyggelse af den, skal straffes med bøde eller fængsel på op til til tre år.«

Om det når så vidt er dog langt fra sikkert. Men sikkert er det, at Djokovic er kommet i unåde i tennismiljøet efter sin indrømmelse.

Novak Djokovic fik mandag medhold i, at han skal have lov til at opholde sig i Melbourne, hvor Australian Open begynder på mandag. William West/Ritzau Scanpix Vis mere Novak Djokovic fik mandag medhold i, at han skal have lov til at opholde sig i Melbourne, hvor Australian Open begynder på mandag. William West/Ritzau Scanpix

Tennisjournalisten Gaspar Ribeiro Lanca tweetede efterfølgende:

»Selvom det, Djokovic siger, er sandt, så bekræfter det, at han havde en fuldstændig uansvarlig opførsel. Ikke kun ved at deltage i L'Équipe-interviewet, men især ved at gå til et arrangement med børn, mens han ventede på et PCR-resultat efter en begivenhed, hvor en række mennesker blev testet positive.«

AAP-reporteren Karen Sweeney, der har dækket sagen intensivt fra dens begyndelse, har også givet sit besyv med.

»Hvordan du end ser på dette – som fan eller kritiker – er det fuldstændig uacceptabelt.«

En anden journalist, der også har dækket sagen intensivt, er Seb Starcevic. På Twitter skriver han:

»Bare for at varedeklarere. Hvis du får Covid, før jeg skal interviewe dig, vil jeg ikke blive svigtet, hvis du aflyser. Ikke engang en lille smule. Hvis du føler dig skyldig, kan vi gøre det over telefonen.«

Australian Open, hvor Djokovic indtil videre stadig skal spille, starter mandag den 17 januar.