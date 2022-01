Devon Mostert er kommet med en meget klar besked til sine medborgere på Instagram – coronavirus er ikke for sjov!

'Hvis du tror, at covid-19 er en joke, så er det her vores lille søn i en ambulance, efter jeg ringede 911. Han var sløv, hans hud var grå, hans læber var lilla og han havde meget høj feber. Jeg græder bare ved at skrive det her.'

Sådan indleder hun det meget klare opråb. Devon Mosters danner par med Raheem Mostert, som spiller for San Francisco 49ers i NFL i USA.

Og hun fortsætter sit relativt lange opslag på det sociale medie med en glædelig nyhed.

Raheem Mostert. Foto: Sean M. Haffey Vis mere Raheem Mostert. Foto: Sean M. Haffey

'Vi er heldigvis hjemme igen, men min familie er påvirket af det her. Jeg vil opdatere jer snart igen, men det her er min bøn for, at I tager covid-19 seriøst.'

NFL-stjernen har ligeledes kommenteret den ubehagelige episode på Instagram. Raheem Mostert holder det dog lidt mere kort end sin kone.

'Jeg kunne sige en masse ting, men jeg holder det kort, fordi min familie får alt min tid lige nu. Tag covid-19 seriøst – det er ikke en joke,' skriver han helt præcist.

New York Post skriver, at Raheem Mostert tilbage i slutningen af 2020 gik i selvisolation, fordi han ville beskytte sine børn mod den frygtede virus, der spredte sig hastigt i USA.