Christian Eriksen fortsætter sin fodboldkarriere, men hvor bliver det henne?

Det er meget få mennesker, som kender svaret på det spørgsmål. Men hvis danskeren skulle have lyst til at prøve sig af i Tottenham, er han velkommen til det.

Det fortæller Antonio Conte ifølge det britiske medie Sky Sports.

»Jeg har ikke talt med Christian for nylig. Det var fantastisk at se ham på banen igen og se ham sparke til en bold,« siger cheftræneren i Tottenham og fortsætter:

»Vi taler om en virkelig vigtig spiller, men også om et top menneske. Og at se, at han er klar til at spille fodbold igen, er fantastiske nyheder. Jeg tror, at for Christian er døren altid åben.«

Christian Eriksen spillede for den engelske Premier League-klub med stor succes fra 2013 til 2020. Det blev således til mere end 50 mål i Tottenham-trøjen.

Tidligere på ugen talte landsholdsstjernen om sit frygtelige kollaps i sommer i et interview med DR. Og her fortalte Christian Eriksen om sit helt store mål – VM i Qatar senere på året.

»Det har hele tiden været mit mindset. Det er et mål og en drøm, hvis det hele går, som det skal,« lød det eksempelvis.

Martin Schoots, som er danskerens agent, sagde for nogle dage siden, at den tidligere Inter-stjerne måske kan indgå i en gruppetræning i løbet af denne måned.

Christian Eriksen er lige nu uden klub, fordi hans kontrakt med Inter blev revet i stykker kort inden jul.