Fodboldspilleren Riyad Mahrez havde en meget lykkelig afslutning på 2021.

Her blev Manchester City-stjernen nemlig gift ved en hemmelig ceremoni med den 23-årige model Taylor Ward.

Det skriver flere internationale medier – blandt andet britiske Daily Mail.

Der var tale om en muslimsk ceremoni. Her blev Riyad Mahrez og Taylor Ward viet lovligt ifølge muslimsk lov.

Foto: NEIL HALL Vis mere Foto: NEIL HALL

Det var den unge model, som afslørede den glædelige nyhed i en historie på det sociale medie Instagram. Her skrev hun eksempelvis, at ceremonien fandt sted uden for England, hvor parret bor til hverdag.

Derfor skal de nu tilbage til Storbritannien for ligeledes at gøre ægteskabet lovligt i England.

Daily Mail skriver videre, at Riyad Mahrez friede til Taylor Ward i løbet af 2021. Og det gjorde han med manér. Ringen kostede ligeledes små fire millioner danske kroner.

Den hemmelige ceremoni blev afholdt væk fra England, fordi det var vigtigt for den 30-årige Premier League-stjerne at følge de muslimske traditioner.

Modellen er i øjeblikket på ferie i Dubai uden Riyad Mahrez. Han er således hjemme i England, hvor Manchester City spiller kamp fredag aften mod Swindon.

Landsholdsspilleren fra Algeriet har gang i en fornem sæson med Manchester City, som fører Premier League suverænt foran Chelsea og Liverpool.