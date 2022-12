Lyt til artiklen

2022 var et dansk sportsår, vi aldrig glemmer!

Og hvis du stadig har Dannebrog hængende over skuldrene og en klaphat på hovedet, så forstår man det godt.

For Danmarks topatleter har præsteret på et tårnhøjt niveau og sikret triumfer overalt på kloden, mens danskerne har siddet klistret til tv-skærmene og fået minder for resten af livet.

De præstationer skal både huskes og hyldes.

Og derfor uddeles B.T. Guld, 'sportens egen pris', når de største danske sportspræstationer hyldes og fejres 7. januar ved SPORT 2022-showet i Herning.

40 danske atleter på tværs af sportsgrene har afgivet deres stemmer til 10 indstillede kandidater for årets største sportspræstation.

Nu er stemmerne så fordelt, og feltet er skåret ned til tre.

Dermed er de tre nominerede til B.T. Guld 2022:

Viktor Axelsen har mulighed for at vinde B.T. Guld for tredje år i træk. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Viktor Axelsen har mulighed for at vinde B.T. Guld for tredje år i træk. Foto: Bax Lindhardt

VIKTOR AXELSEN



Den 28-årige badmintonstjerne har fejet gulv med alle konkurrenterne i 2022, hvor han blot har tabt tre kampe.

VM-guld, EM-guld, All England og sæsonfinalen er blot nogle af de mange triumfer, som fynboen har stået for de seneste 12 måneder.

Et år, som udelukkende består af højdepunkter på banen, men også et år, hvor afsavnet til familien har fyldt meget hos danskeren.

Det kan du læse meget mere om HER.

Holger Rune er nomineret til B.T. Guld for første gang i karrieren. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Holger Rune er nomineret til B.T. Guld for første gang i karrieren. Foto: Bax Lindhardt

HOLGER RUNE



Den unge tenniskomet har taget hele verden med storm i 2022.

Her er han braget frem som nummer 11 på verdensranglisten efter tre ATP-titler og en sensationel kvartfinaleplads ved French Open.

Og derfor har den 19-årige danske verdensstjerne da også gennemgået en vanvittig forvandling.

Det var dog på ingen måde til at forudse, da han startede året. Her havde han nemlig ingen anelse om, hvad han gik ind til.

Jonas Vingegaard er ligeledes nomineret til B.T. Guld for første gang i karrieren. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jonas Vingegaard er ligeledes nomineret til B.T. Guld for første gang i karrieren. Foto: Bax Lindhardt

JONAS VINGEGAARD



Sommerens helt store superstjerne.

Den 26-årige cykelrytter fra Glyngøre vandt på overbevisende vis Tour de France efter tre ugers drabelige dueller med den slovenske rival Tadej Pogacar.

En rød-hvid Tour-sommer, som vi aldrig glemmer. En sommer, hvor nogle få sekunder stadig giver danskeren kuldegysninger, når han tænker tilbage på dem.

Det kan du læse mere om i dette store interview.