Rugbyverdenen er blevet ramt af en kæmpe chok.

For den spanske spiller Kawa Leauma er på tragisk vis afgået ved døden efter at have været involveret i faldulykke.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt BBC.

Årsagen til dødsfaldet skyldes ifølge mediet, at den 32-årige rugbyspiller faldt fra ned fra en otte meter høj bygning, hvor han pådrog sig alvorlige hovedskader.

Ulykken fandt sted efter en kamp i Amsterdam, hvor det spanske landshold var rejst til for at spille mod Holland.

Leauma blev kort efter kørt til nærmeste hospital, hvor han dog døde af sine kvæstelser.

Det spanske rugbyforbund har efterfølgende været ude og bekræfte det tragiske dødsfald.

»Det er med dyb sorg, at vi kan meddele, at Kawa Leauma er død,« skriver forbundet blandt andet i en pressemeddelelse.

Her ønsker de dog ikke at kommentere på ulykken af respekt for de pårørende – heriblandt Leaumas hustru, lyder det videre.

Kawa Leauma spillede som ungdomsspiller for New Zealand, indtil han for år tilbage valgte at skifte nationalitet.

Han nåede dog aldrig at få officiel debut, da problemer med spilletilladelsen gjorde, at han aldrig kom på banen mod Holland, som ellers skulle have været hans første kamp for Spanien.