Den 26-årige slovenske langrendsløber Eva Urevc vækker opsigt med sin fysiske form.

Urevc er ikke bange for at vise sin krop frem på sin Instagram-profil, selvom hun fortæller, at det ikke er alle, der kan lide en kvinde med muskler.

Det er tit, hun får en grim besked i indbakken.

»Det er for det meste positive tilbagemeldinger, men der er også de negative. Jeg er en kvinde med muskler, og det er der mange, der ikke kan lide. Men det tager jeg mig ikke af,« siger hun i en interview med norske Dagbladet.

Sloveneren bliver tit beskyldt for ikke at have rent mel i posen på sociale medier.

»De siger, jeg tager steroider. Jeg prøver ikke at tage det seriøst, for det nytter ikke noget at lade sig påvirke af det. De ved ikke noget om sport, det er bare sofaseere, der kritiserer. Jeg tror ikke, de har det så godt med sig selv,« lyder det fra Urevc.

Hun nyder fortsat at vise sin hverdag som eliteatlet frem på Instagram.

»Jeg kan godt lide at vise det liv, jeg lever på Instagram. Det er træningscentret, langrend og alt muligt andet, jeg kan lide. Det er vigtigt at nyde processen, når du vil være god, og det vil jeg gerne vise, at jeg gør,« siger hun.

De senere år har hun kæmpet med skader, men lige nu arbejder sloveneren på at komme i form til vinter-OL i Beijing til februar. Men det største mål bliver VM på hjemmebane i Slovenien i 2023, fortæller hun til det norske medie.