Fodboldspilleren Marcus Berg havde en hård periode i sommer under EM.

Her måtte den nu tidligere svenske landsholdsangriber have sikkerhedsvagter til at patruljere foran sit private hjem, hvor hans kone og tre børn befandt sig.

Det skyldtes, at Marcus Berg modtog flere trusler samt hadbeskeder, efter han brændte en stor chance mod Spanien ved sommerens enorme fodboldbegivenhed.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

35-årige Marcus Berg. Foto: WIXTRÖM PETER Vis mere 35-årige Marcus Berg. Foto: WIXTRÖM PETER

Og den 35-årige svenske fodboldstjerne er decideret chokeret over folks opførsel.

»Folk forstår det ikke. De tænker, at vi spiller fodbold, er professionelle, tjener penge, og når man brænder sådan en chance, så tror folk, at de kan sige, hvad de vil.«

»Sådan fungerer det ikke. Det er helt sygt. Forældre, søskende, kone og børn. Det bliver så meget større end bare en enkelt besked på nettet.«

Det var ikke kun Marcus Berg, som oplevede had under sommerens slutrunde. Det gjorde hans kone ligeledes. På hendes private Instagram-profil blev flere ubehagelige kommentarer sendt i retning af billeder, hvor parret optræder.

»Jeg sad på et hotelværelse i Spanien, og min familie følte frygt og angst på grund af mig,« lyder det afsluttende fra Marcus Berg i interviewet.

Samtlige beskeder blev naturligvis meldt til ordensmagten, men sagen er lukket ned igen, fordi det er umuligt at bevise, hvem der har skrevet beskederne.