Landstræner Kasper Hjulmand er netop blevet kåret som Årets Leder 2021.

Det skriver Lederne i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag. Det er første gang nogensinde, at han en person fra sportens verden modtager prisen.

Bodil Nordestgaard, som er administrerende direktør hos Lederne, begrunder i meddelelsen, hvorfor det var landstræneren, som vandt prisen.

»Kasper Hjulmand har vist sig som et forbillede inden for ledelse ved at skabe begejstring og følgeskab. Han formår at spille på hele ledelsesklaviaturet - fra den store vision, der sætter retningen, til den lille detalje, der kan gøre den store forskel.«

»Og på den måde får han det allerbedste ud af alle sine medarbejdere. Og det er noget, som alle ledere kan lære af, uanset om de arbejder på et kontor, i en butik eller en produktionsvirksomhed.«

49-årige Kasper Hjulmand blev kåret i et meget stærkt felt med tre andre nominerede - Gitte Aabo fra GN Hearing, Helle Østergaard Kristiansen fra Danske Commodities og Per Bank fra Salling Group.

Kasper Hjulmand er nummer 20 til at modtage prisen, som Lederne har uddelt siden 2002. Årets Leder giver ledelse et menneskeligt ansigt.

Landstræneren formåede i sommer at bringe landsholdet helt til semifinalen og samle nationen bag holdet efter en dramatisk start på slutrunden, hvor Christian Eriksen kollapsede i Parken den 12. juni.

Bodil Nordestgaard Ismiris fremhævede ved overrækkelsen af prisen, at Kasper Hjulmand som leder er rundet af værdier som ydmyghed og generøsitet. Men samtidig irettesætter han fejl meget lige på og uden omsvøb.

»Kasper Hjulmand giver meget af sig selv. Også mens hele nationen ser med. På den måde giver han ledelse et menneskeligt ansigt - noget vi alle kan spejle os i. Og vi skylder Kasper en stor tak for at vise nationen, at sårbarhed kan være en styrke. På den måde - og med flot spil og resultater - har han formået at samle hele nationen bag landsholdet.«

Det var en rørt Kasper Hjulmand, som erklærede sig utrolig stolt og beæret over at modtage prisen som Årets Leder.

»Den begejstring, entusiasme og opbakning, vi har omkring fodbold i øjeblikket, er helt fantastisk. Og jeg er bare den sidste lille brik, som er med til at forløse det. Der er utrolig mange, der har andel i denne her pris.«

»Først og fremmest tusind tak til staben og spillerne, som har været med til at gøre det her år helt fantastisk. Jeg er meget beæret og vil gøre mit bedste for at leve op til det i fremtiden også, sagde Kasper Hjulmand blandt andet ved overrækkelsen.«