At gå fra hinanden er sjældent en sjov fornøjelse.

Og da Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff tilbage i marts valgte at gøre en ende på forholdet, var det tydeligvis også en følelsesladet periode for modellen.

Hun føler sig nemlig uretfærdigt behandlet. Det fortæller Philine Roepstorff i det nyeste afsnit af 'Bendtner & Philine' på Discovery+.

»Jeg har altid mødt ham med et smil og kærlighed, og nu bliver det negligeret, som om jeg har været ond og har ødelagt hans liv. Det kan mit hjerte slet ikke bære, fordi jeg oprigtigt er gået ud af min vej for ham,« siger Philine Roepstorff i afsnittet, inden hun bryder sammen og må sunde sig.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff gik officielt fra hinanden i marts tidligere i år.

»Jeg synes bare, at jeg burde have noget anerkendelse, for der er ikke en opgave, den mand har puttet på mig, som jeg ikke har klaret til perfektion. Om det har været at være papmor, bygge et hus eller flytte til udlandet,« fortæller modellen.

Den 28-årige model har stadig et håb om, at den tidligere fodboldspiller en dag vil både anerkende, hvad hun har gjort for ham og sige undskyld for den måde, hun er blevet behandlet.

Også selvom hun godt ved, at det formentlig har lange udsigter.

Samtidig håber hun, at han en dag får en ny at dele tilværelsen med – det bør bare ikke være lige nu.

»Jeg håber for ham, at han får en kæreste en dag, men jeg håber ikke, han får en kæreste lige nu. For pigens skyld. Jeg synes måske ikke, at det er nogen piges liv værd, dét jeg været igennem,« siger Philine Roepstorff.

I forrige afsnit kommenterede Nicklas Bendtner for første gang på bruddet.

»Det er ikke sådan, at jeg ikke stadig holder vildt meget af hende. Jeg kunne bare mærke, vi var nået til et sted på vores vej, hvor vi måske ikke længere skulle følges ad. Der var ikke mere at give. Alt, hvad der skulle prøves, er blevet prøvet for at vende den negative spiral, vi har været inde i,« sagde den tidligere angriber blandt andet.



I dag bor Nicklas Bendtner stadig i det hus, som parret flyttede ind i sammen i det nordsjællandske, mens Philine Roepstorff bor i en lejlighed 'i hjertet af København', som hun selv beskrev det for nogle måneder siden.

På trods af bruddet er kører deres fælles tv-serie fortsat. En serie, der dog er gået ind i sin anden og sidste sæson.

33-årige Nicklas Bendtner har officielt stoppet sin aktive fodboldkarriere og drømmer nu om at gå trænervejen.