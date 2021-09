NBA-legenden Shaquille O'Neal vil ikke længere kaldes for kendis.

O'Neal, der bedst huskes for sin tid i Los Angeles Lakers, har ellers ikke gjort meget for at holde sig ude af rampelyset, siden han stoppede karrieren i 2011.

Siden han forlod basketballbanen, er han blevet en succesfuld forretningsmand, mens han sideløbende har passet jobbet som tv-ekspert hos den amerikanske tv-gigant TNT.

Men nu gider han ikke længere være forbundet med kendiskulturen.

Foto: JASON ARNOLD

»De her kendte er skide skøre, og jeg vil ikke være en af dem. Jeg frasiger mig min kendisstatus fra nu af. Jeg er færdig,« siger O'Neal til New York Post.

»Jeg gider ikke være i den kategori. Kendte er skøre, det er de virkelig. I skal ikke kalde mig kendis længere. Måden, de behandler folk på, hvad de gør, og hvad de siger, er skørt. Det har aldrig været mig. Jeg har aldrig ønsket at blive set på sådan,« uddyber han.

O'Neal vil i stedet have, at folk bare husker ham som en flink fyr, der er som alle andre.

»Jeg kom fra ingenting. Men bare fordi jeg klarede den, betyder det ikke, at jeg er større og klogere end dig. Bare fordi jeg har flere penge end dig, betyder det ikke, jeg er bedre end dig. Jeg har aldrig været sådan, og sådan vil jeg aldrig blive. Jeg vil ikke være i den kategori af mennesker,« siger han og fortsætter:

»Når de snakker om Shaq, hvad siger de så? 'Han er en flink fyr'. For hvad kan man ellers være? Enten er du en flink fyr, eller også er du et røvhul, og sådan vil jeg helt sikkert ikke ses på.«

»Jeg vil have, folk siger: 'Han er flink, han havde ikke en skare af mennesker med sig. Hans folk tog ikke min telefon og smed den væk, fordi jeg tog et billede',« lyder det fra O'Neal.

O'Neal tjente masser af millioner i løbet af sin store NBA-karriere, men det er især hans forretningsans uden for banen, der har gjort ham til en rig mand.

Han menes at være god for 400 millioner dollar – cirka 2,5 milliarder danske kroner.