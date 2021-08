'Din kone er meget syg. Hun har sklerose.'

Det var den frygtelige besked, som MMA-stjernen Mark O. Madsen fik i november sidste år. Det betød, at han satte karrieren på pause for at passe på Maria og deres to børn. Desværre stoppede udfordringerne ikke der. Danskeren har således også kæmpet med en brækket kæbe, en omgang covid-19 og en alvorlig vandskade i huset.

Ja, Mark O. Madsen har haft meget om ørerne de seneste måneder. Men natten til søndag dansk tid er pausen forbi. Her vender familiefaren fra Danmark nemlig tilbage til UFC, når han møder Clay Guida i Las Vegas i den vestlige del af USA.

Og Mark O. Madsen tænker slet ikke over de skader, som sportsgrenen kan medføre. Det er til trods for, at han har en syg kone og to små børn, som han skal passe på. Det gør han klart, da B.T. fanger ham over telefonen onsdag eftermiddag.

»Det har slet ikke været i mine tanker. For mig er det et spørgsmål om mindset. Som menneske vælger jeg at fokusere på det gode og fantastiske, der kan ske rundt om hjørnet. Selvfølgelig er der en risiko, men jeg vælger at se på de gode muligheder, der er,« siger han og fortsætter:

»Vi har som familie været gennem en masse udfordringer. Ingen tvivl om det. Vi havde slet ikke tænkt, at sygdommen kunne ramme Maria. Det har været en vild og vanvittig periode. Der har været flere gange, hvor jeg har haft svært ved at se vejen tilbage. Ja, det har nærmest virket umuligt. Men jeg har også været fast besluttet på at vende tilbage.«

Maria, som er Mark O. Madsens kone, fik konstateret den forfærdelige sygdom i november sidste år. Siden da har familien været meget opsøgende og nysgerrige på sklerosen. Det har eksempelvis medført, at Maria er begyndt at spise antiinflammatorisk.

Det skyldes, at flere forskninger har vist, at den form for livsstil er godt for sygdommen. Derfor får Mark O. Madsen også lidt glæde i stemmen, når han sætter nogle ord på, hvordan Maria har det i dag.

»Hun kom på noget sklerosemedicin tilbage i januar. Det hjalp hende helt vildt meget. Hun har også været med her i USA sammen med nogle folk, hvor de har besøgt en masse forskellige læger. Hun er et meget bedre sted nu, end hun var i november. Nu skal hun have medicin igen i slutningen af denne måned. Hun skal have det to gange om året. Det betyder, at symptomerne blusser en smule op for tiden igen.«

Sklerose findes i tre forskellige former – attakvis, primær progressiv og sekundær progressiv sklerose. Sygdommen er frygtet i hele verden, og den kan påvirke både hjernen og sende mennesker i kørestol. Derfor skjuler den 36-årige MMA-kæmper da heller ikke, at der har været bekymrende tider for familien.

»Maria var selvfølgelig bange. Hun var bange for de begrænsninger, som sygdommen ville sætte. Skulle sygdommen eksempelvis indstille den rejse, vi er på? Hun er ikke en del af den længere, fordi hun er sygemeldt. Vi har jo tidligere arbejdet sammen. Men hun har hele tiden villet vise, at udfordringer ikke må stoppe vores liv og drømme. Sygdommen må ikke bestemme over vores familie.«

»Men den sidste tid har været helt fantastisk. Der har været ro og balance. Men der har også været perioder, som har været bekymrende for børnene. Her har vi selvfølgelig haft samtaler med vores børn. Hvad er det, som mor går igennem? Hvad går vi igennem som familie? Vi har talt om følelser og om, hvordan vi ser på tingene. Der er forskellige måder at gøre det på. Men det har da været en udfordrende periode. Men det har også bragt os sammen som familie på en helt anden og ny måde.«

Men selv om den danske familie har været igennem en masse op- og nedture samt udfordringer i løbet af de seneste ti måneder, så nægter Mark O. Madsen at lade sklerosesygdommen bestemme, hvordan de skal leve deres liv.

Og så lover den ubesejrede MMA-stjerne sine fans en præstation i Las Vegas, som vil sidde fast på nethinden efterfølgende. Danskeren har stadig sit første nederlag i sportsgrenen til gode efter ti kampe.

»Vi forfølger vores drømme endnu. Ting vil ske. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg vil være positiv og konstruktiv. Jeg er begejstret over, hvor vi er. Jeg vil vise Maria, mine børn og familien, at vi kan arbejde omkring sygdommen. Vi kender ikke fremtiden, men det er en kæmpe, kæmpe sejr, hvor vi er nu. Jeg ser positivt på tingene.«

»Det er svært at svare på, om jeg vinder. Men jeg kan love dig, at jeg kommer ud som lyn og torden. Målet er at præstere min bedste MMA-kamp nogensinde. Jeg har en plan. En af de fascinerende ting ved fightweek er, at alting kan ske. Men jeg er klar, og jeg er forberedt. Jeg har en idé om, hvad jeg kommer op imod, men det har han nok også. Jeg glæder mig til muligheden,« lyder det afsluttende fra Mark O. Madsen.