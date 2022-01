Mark O. Madsen og hans familie har været rigtig meget igennem. På både godt og ondt.

Efter at hans kone Maria i november 2020 fik konstateret sclerose, valgte han at sætte sin karriere på pause for at være der for familien.

Men MMA-karrieren er bestemt ikke droppet, og derfor har Mark O. Madsen og familien nu også taget en stor beslutning, fortæller han til Go' Aften.

Planen er nemlig, at de vil flytte til USA - nærmere bestemt Arizona - i to år. For her vil han jagte den helt store drøm. At vinde et UFC-bælte som den første dansker nogensinde.

Mark O. Madsen og Maria har haft flere samtaler med deres børn om familiens situation. Vis mere Mark O. Madsen og Maria har haft flere samtaler med deres børn om familiens situation.

Og det skal være nu, hvis både familie og en sportskarriere skal gå op i en højere enhed.

»Sclerose er en sygdom, der udvikler sig konstant. Vi ved ikke, hvor vi er i morgen, så det er nu og her, vi skal gøre det og tage det spring,« siger Mark O. Madsen.

Sclerose er en sygdom, der findes i tre forskellige former - attakvis, primær progressiv og sekunder progressiv. Den kan påvirke både hjernen og sende den ramte i kørestol.

Den 37-årige sportsstjerne har tidligere fortalt til B.T., hvordan de i familien håndterede det, da de fik at vide, at Maria havde fået sclerose. De valgte at være opsøgende og nysgerrige.

»Hun kom på noget sclerosemedicin tilbage i januar. Det hjalp hende helt vildt meget. Hun har også været med her i USA sammen med nogle folk, hvor de har besøgt en masse forskellige læger. Hun er et meget bedre sted nu, end hun var i november. Nu skal hun have medicin igen i slutningen af denne måned. Hun skal have det to gange om året. Det betyder, at symptomerne blusser en smule op for tiden igen,« fortalte han i august sidste år.

Kort tid efter vandt han over Clay Guida ved et UFC-stævne i USA.

En sejr, der betød, at Mark O. Madsen fortsat kunne kalde sig ubesejret i MMA-verdenen.

Inden han blev MMA-kæmper var Mark O. Madsen bryder, hvor han blandt andet deltog ved OL tre gange. Det kulminerede med en sølvmedalje ved OL i Rio 2016.