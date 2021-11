Det har bragt sindene i kog, at man i Polen har tilladt en mand og kvinde slås mod hinanden i MMA.

Godt nok har kvinden Ula Siekacz understreget, at hun gik i ringen mod modellen Piotr 'Mua Boy' Lisowski af egen fri vilje, men det har ikke ændret på, at folk efter kampen er rasende over, at det overhovedet blev tilladt for de to at stille op mod hinanden.

For armwrestleren og fitnessinstruktøren fik tæsk. Rigtig mange af dem, inden kampen i anden omgang blev stoppet.

Det er på Instagram, at Ula Siekacz efter det meget eftertrykkelige nederlag har delt sine tanker om kampen, og her erkender hun, at det var første og sidste gang, hun gik i ringen mod en mand.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

»Hey folkens. Jeg er tilbage, og vi kører videre. Jeg kommer ikke til at få flere slag af en fyr. Jeg gik bevidst ind i denne her kamp – det betyder, at jeg vidste, hvad jeg lavede,« skriver hun på det sociale medie og tilføjer:

»Nu venter jeg på nogle interessante muligheder, og jeg vil fortsætte med at udvikle mig. Det, der ikke dræber os, gør os stærkere.«

Dermed indikerer Ula Siekacz, at hun er kommet videre, men det ændrer altså ikke på, at mange er sure over kampens eksistens.

»Hvordan blev denne kamp overhovedet til? Det er horribelt,« skriver en bruger.

Foto: Instagram. Vis mere Foto: Instagram.

»Hvordan kan det lade sig gøre, at kampen blev tilladt i første omgang?,« skriver en anden eksempelvis i samme stil.

Der er dog også dem – mange – der skriver, at når kvinder som Ula Siekacs ønsker, at kønnene bliver behandlet ens i kampsport, så er det her konsekvensen.

Trods de mange prygl var Ula Siekacs faktisk utilfreds med, at dommeren dømte hende ude, da han i anden omgang stoppede kampen.

»Jeg er overrasket over, at dommeren stoppede kampen, for jeg var blevet ramt flere gange før det, og de slag stod jeg imod, så jeg mener, at kampen sagtens kunne have gået tre omgange, og jeg er meget skuffet over, at han stoppede kampen,« sagde hun umiddelbart efter nederlaget.

Ula Siekacs havde Piotr 'Mua Boy' Lisowski oven på sig og modtog en masse slag, da kampen blev afbrudt. Den slags er hun nu færdig med.