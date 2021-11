Zion Williamson er steget i vægt, mens NBA-stjernen har været skadet.

Det lagde Charles Barkley mærke til tidligere på ugen, da han var en del af programmet 'Inside the NBA'.

»Det ligner, at jeg har fået en baby sammen med Shaquille O'Neal,« sagde basketball-legenden og fortsatte:

»Han må spise godt i New Orleans.«

21-årige Zion Williamson. Foto: Christian Petersen Vis mere 21-årige Zion Williamson. Foto: Christian Petersen

Charles Barkley kommenterede på en video fra sidste lørdag, hvor Zion Williamsen lavede nogle små træningsøvelser på banen, inden New Orleans Pelicans skulle møde New York Knicks i NBA.

NBA-legende tilføjede undervejs i 'Inside the NBA', at han både lavede sjov og var seriøs, når han talte om Zion Williamsons fysiske forfatning lige nu.

Derudover fortalte 58-årige Charles Barkley, at han selv har oplevet at få kommenteret sin krop i løbet af karrieren. Han blev nemlig kaldt 'fed og doven' af Moses Malone i 1980erne.

Ifølge eget udsagn begyndte amerikaneren at græde i første omgang, men efterfølgende var den ubehagelig besked et vendepunkt i den flotte karriere.

Charles Barkley gav afsluttende Zion Williamson et råd med på vejen.

»Han er nødt til at lære, at du skal have kontrol over, hvad du spiser – ligeledes når du er ramt af skader og sidder ude.«