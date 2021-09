Springrytteren Jessica Springsteen blev for alvor kendt under sommerens OL i Tokyo.

Hun er datter af den amerikanske rocklegende Bruce Springsteen, og det var i første omgang det, der trak de fleste overskrifter omkring hendes person under legene.

Men 29-årige Jessica Springsteen endte dog med at vise, at hun er meget mere end det berømte efternavn, da hun sammen med det amerikanske hold snuppede en OL-sølvmedalje i ridebanespringning.

Og torsdag aften satte hun så tykke streger under, at succesen ikke var en tilfældighed.

Her kunne Springsteen nemlig fejre endnu en stor triumf sammen med det amerikanske hold, da de strøg til tops i den prestigefyldte Mercedes-Benz Nations Cup i tyske Aachen.

Og det udløste en klækkelig gevinst for Springsteen & co.

Præmiesummen var nemlig på hele 1 million euro – eller 7,5 millioner kroner.

»Jeg har drømt om at konkurrere her i Aachen så længe, og nu at vinde Mercedes-Benz Nations Cup – det er utroligt. Jeg er så taknemmelig. Vi har glædet os til denne aften hele sommeren,« sagde Jessica Springsteen efterfølgende.