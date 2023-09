Hun troede, 'de skulle blive gamle og grå sammen'.

Men i december sidste år fortalte den tidligere svømmer Jeanette Ottesen, at hun og - nu eksmanden - Marco Loughran skulle skilles.

Det fortæller hun i podcasten 'Monday Bliss', der har Carla Mickelborg som værtinde.

»Lige pludselig står man og tænker: 'Hvad skal der ske med mig?'. Jeg troede, jeg var gift med min soulmate. Det troede jeg, det er slet ikke nogen hemmelighed,« fortæller Ottesen, der blev gift med Marco Loughran i 2017.

For knap et år siden blev 'for evigt' i stedet til braste drømme, og dengang gav Ottesen som grund, at parret 'ikke længere delte samme værdier for det at være i et ægteskab'.

»Så det var et kæmpe, kæmpe chok. Det var en bombe uden lige, der sprang foran og oven i mig og mine børn og hele min familie og vennekreds. Det var ikke noget, der var nogen af os, der havde set komme overhovedet,« siger den tidligere svømmer, der ikke lægger skjul på, at det er svært at tale om, fordi det gør ondt.

Sammen med eksmanden har hun to børn, datteren Billie på fem år og sønnen Harley, der kom til verden i september 2022.

Efter datterens fødsel kæmpede Jeanette Ottesen sig tilbage i bassinet og kom til OL i Tokyo i 2021, hvor hun sluttede sin karriere.

Hun har efter tiden som elitesvømmer gjort karriere som online-coach, og hun deler ofteopdateringer fra sine mange klienter på Instagram.

Derudover har Ottesen, der ved OL i Rio i 2016 var med til at vinde en bronzemedalje i 4 x 100 meter medley, fundet kærligheden igen.

Det bekræftede hun tilbage i juni, og i august havde hun sin udkårne med på den røde løber for første gang.

»Jeg har min kæreste Christian med,« lød det smilende fra den tidligere svømmestjerne, der sammen med kæresten fortalte, at de lige nu bor hver for sig, men de afviste ikke at flytte sammen på et tidspunkt.

Jeanette Ottesen kunne også fortælle, at de to havde haft en dejlig sommerferie.

»Vi har hver især holdt ferie med vores børn, og så har vi været på ferie sammen. Christian er halv italiener, så han har vist mig lidt af Italien, så det har været rigtig dejligt,« fortalte hun.