»Nogle gange forløber livet ikke, som man havde drømt om.«

Sådan skriver Jeanette Ottesen i et Instagram-opslag, hvor hun melder ud, at den tidligere topsvømmer og hendes mand, Marco, skal skilles.

Jeanette Ottesen og Marco Loughran har været gift siden sommeren 2017, men nu er det altså forbi mellem parret.

34-årige Ottesen skriver i opslaget, at årsagen til, at forholdet mellem de to ikke kan fortsætte, er, at de ikke deler de samme værdier længere.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Det samme år, som parret blev gift, kom datteren Billie-Mai kom til verden.

I slutningen af september i år bragte hun lille Harley til verden og med ét gik Ottesen-familien fra tre til fire.

»Den lykke, man så føler, når man kigger ned på den lille baby, og når man ser de to sammen, den overskygger selvfølgelig alt,« sagde Ottesen i et interview med B.T.

Jeanette Ottesen skriver i Instagram-opslaget, at det er »et voldsomt sted at være, særligt som nybagt mor, og lige nu er mit fokus på mine børns og min trivsel.«

Hun slår også fast, at det betyder meget for hende selv, at hun stadigvæk kan være der for sine klienter, da hun arbejder som onlinecoach.