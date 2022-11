Lyt til artiklen

»Ét barn er piece of cake. To børn er another story.«

Sådan lyder det fra Jeanette Ottesen, hvis liv ændrede sig drastisk for lidt over en måned siden.

I slutningen af september bragte hun lille Harley til verden og med ét gik Ottesen-familien fra tre til fire.

Siden da er randene under øjnene blevet mørkere – men samtidig er smilet blevet så bredt, som et sæt svømmeskuldre i topform. For hun elsker at se, hvordan kærligheden mellem hendes to børn, fireårige Billie og nyfødte Harley, allerede spirer.

»Søskendekærligheden er for vild. Fuck man, er du sindssyg. Min datter kysser, krammer og forguder sin lillebror.«

»Hun er så glad for ham, at jeg nogle gange er nødt til at sige, hun ikke må lægge sig på ham, når han er på gulvet – for hun vil så gerne være tæt på ham. Hun ELSKER ham!,« lyder det til B.T. fra en storsmilende Ottesen, der har fået lidt at se til siden slutningen af september, hvor hun blev mor til to.

»Det er freaking hårdt at være mor til to. Jeg har indset, at ét barn var piece of cake. To børn er bare another story. Jeg er kronisk træt, må jeg sige, og jeg har fundet ud af, hvad sorte rande under øjnene for alvor betyder.«

»Men den lykke, man så føler, når man kigger ned på den lille baby, og når man ser de to sammen, den overskygger selvfølgelig alt,« siger Ottesen til B.T.

Men som mor til to følger også andre følelser med, fortæller den ærlige mor.

For opmærksomheden skal nu deles mellem to.

»Det kan godt få en til at føle sig utilstrækkelig. Jeg kan få dårlig samvittighed, når Billie siger: 'Mor holder hele tiden lillebror'.«

»Og jeg er jo nødt til at holde den lille, når han skal ammes. Det er ikke så nemt for farmand at gøre. Så det kan give dårlig samvittighed, at jeg bare ikke har den samme tid med Billie, som jeg plejede at have, da vi kun havde hende, og hun rejste med rundt til stævner i hele verden.«

»Men det skal hun og vi jo nok vænne os til, vil jeg tro. Sådan er det jo bare, når man får to børn,« fortæller Ottesen, som faktisk også har en tredje 'baby' at se til.

For siden karrierestoppet sidste år har den tidligere OL-medaljevinder drevet sin egen virksomhed, hvor hun giver online coaching.

Og den virksomhed tager en stor del af de vågne timer midt på dagen.

»Jeg arbejder fra omkring klokken 08 til 15 hver dag, og så er jeg ellers mor på fuldtid.«

»Jeg er virkelig glad for det og har det rigtig godt på den anden side af min karriere. Mens jeg var aktiv, handlede det altid om mig. Om min krop og mit sind, det var mig, mig, mig.«

»Men nu kan jeg hjælpe andre på vej. Det er en forløsning, og samtidig gør mit arbejde mig virkelig stolt,« jubler Ottesen, der med to børn, manden Marco Loughton og en startupvirksomhed har rigeligt på paletten for tiden.

Og derfor skal man ikke forvente nye projekter fra den tidligere svømmers hånd lige foreløbig.

»Som det har været det sidste halve års tid, har det at være mor, at arbejde i firmaet og at være hustru været rigeligt. Det er måske lidt leverpostej, men jeg kan sgu godt lide leverpostej.«