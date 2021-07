Den store NFL-personlighed Greg Knapp kæmper lige nu for sit liv på et hospital i USA.

Det gør den 58-årige amerikaner, fordi han var involveret i en grim ulykke i weekenden. Her blev han kørt ned af en bil, mens han var ude og cykle.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Greg Knapp har været en del af NFL-ligaen siden 1990erne. Han har primært fungeret som assistenttræner i den verdensberømte række.

Foto: EZRA SHAW Vis mere Foto: EZRA SHAW

Lige nu fungerer det velkendte ansigt som afleveringskoordinator hos The New York Jets.

Cheftræneren Robert Saleh opfordrer folk til at huske Greg Knapp i deres bønner. Det gør han i en udtalelse tirsdag.

»Greg er et fantastisk menneske. Det er svært at sætte ord på den udfordring, der venter ham og hans familie.«

»Jeg vil bede jer alle sammen om at have ham i jeres bønner, mens vi krydser fingre for, han kommer sig helt efter denne grimme ulykke.«

Greg Knapp er specielt kendt for at få det bedste ud af sine quarterbacks, og han har eksempelvis trænet Peyton Manning.

The New York Jets-træneren fortæller afsluttende, hvordan den tidligere assistenttræner har taget holdet med storm.

»Gregs sjove natur, venlige beslutninger samt hans store viden har betydet, at han har kunne skabe en genial forbindelse til spillere og stabsmedlemmer, siden han kom hertil.«

Greg Knapp har tidligere været tilknyttet Atlanta Falcons, Denver Broncos, Oakland Raiders, Houston Texans, Seattle Seahawks and San Francisco 49ers.