Fodboldklubben AC Milan har fået en meget kedelig nyhed mandag eftermiddag.

Ivan Gazidis, der er administrerende direktør i den italienske storklub, er nemlig blevet ramt af kræft.

Det oplyser AC Milan på klubbens hjemmeside. Her ønskes direktøren naturligvis god bedring.

»Vi er alle sammen med dig,« står der i den officielle meddelelse.

Ivan Gazidis har været en del af AC Milan siden 2018, hvor han forlod et lignende arbejde i Premier League-klubben Arsenal.

Den administrerende direktør er selv kommet med en udtalelse, hvor han virker meget positiv trods den kedelige situation.

»Der er naturligvis intet godt tidspunkt for at blive diagnosticeret med kræft, men jeg har en meget helbredelig form og en positiv diagnose. Jeg har medicinsk ekspertise i verdensklasse og støtte fra så mange nære og kære her i klubben,« siger han og fortsætter:

»Jeg er overbevist om, at kræften vil blive behandlet med succes, og jeg vil få fuld bedring.«

Ivan Gazidis er helt præcist blevet diagnosticeret med kræft i sin hals. Den tidligere Arsenal-direktør har tidligere gjort sig uheldigt bemærket hos blandt andet superstjernen Zlatan Ibrahimovic.

Kontroversen opstod, fordi den administrerende direktør mente, at Simon Kjær og resten af Milan-truppen skulle gå ned i løn som følge af covid-19-krisen. Og det ville den svenske stjerne ikke finde sig i. De to har dog siden talt ud om tingene og er nu på talefod igen.