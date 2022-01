Natten til søndag dansk tid blev der kørt hestevæddeløb på Northfield Park i den amerikanske delstat Ohio.

Omkring klokken 05.20 gik det helt galt i programmets 14. og næstsidste løb.

Her var syv ud af løbets ni heste involveret i en meget voldsom ulykke. Det skriver flere internationale medier.

Ulykken skete, fordi hesten One Fine Andi styrtede og tog seks andre heste med i faldet. Den styrtende hest blev kørt af kusken Ryan Stahl.

Og han kom slemt til skade som den eneste af løbets kuske. Ryan Stahl måtte således køres på det nærmeste hospital, hvor det viste sig, at han havde brækket seks ribben og punkteret en lunge. Derudover havde han synlige skader på både arme og ben.

Men den rutinerede travkusk var ikke den, som kom værst til skade. To heste måtte aflives kort efter ulykken.

En af dem var outriderhesten. Det er den hest, som sammen med en rytter hjælper med at fange heste, der er løbet løbsk. Den hjælper også med at berolige heste inden starten på et løb.

Outriderhesten blev ramt af en af de andre heste, mens rytteren var i gang med at indfange en løbsk hest.

Den voldsomme episode i 14. løb betød, at det 15. og sidste løb ikke blev gennemført. Det vides ikke lige nu, om Ryan Stahl er blevet udskrevet fra hospitalet.