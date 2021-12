Wrestleren Markus Crane, der i 2019 fik en hjerneskade, er død. Han blev kun 33 år.

Det skriver organisationen Game Changer Wrestling på Twitter.

»GCW er i sorg over tabet af Markus Crane. Som udøver bar han GCWs ånd. Han var en underdog og fredløs. Han var frygtløs i ringen og ivrig efter at vinde mod alle odds,« skriver organisationen.

Den tilføjer:

Rest in Peace, Markus.

Rest in Peace, Markus.

We'll miss you

»I 2019 fik han traumatisk hjerneskade, som næsten tog livet af ham. Vi var meget inspirerede (men overraskede), da han kom tilbage på mirakuløs vis og arbejdede utrætteligt for siden at gå i ringen igen,« lyder det.

Markus Krane levede en stor del af sit liv i overhalingsbanen, skriver GCW, men prøvede på det seneste at lave om på det.

Hvad der er den direkte årsag til dødsfaldet, er ikke oplyst.

»For nylig gik Markus tilbage til sin familie med ønsket om at dedikere sin energi til at få en sundere livsstil. Han fejrede en serie af milepæle som ædru, og det var han stolt af at vise frem, og det fik os til at glæde os over hans fremtid. Som ven var Markus omsorgsfuld og loyal,« skriver GCW og slutter:

»Han var hurtig til at smile eller få dig til det. Vi var heldige at kende ham. Hvil i fred, Markus. Vi vil savne dig.«