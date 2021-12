Man kan næsten ikke sige sport uden at sige sex og skandaler.

Sætningen giver nødvendigvis ikke mening i første øjekast, men ikke desto mindre er realiteten, at der ofte dukker en sexskandale op i sportens verden.

Derfor har FIFA og et FN-agentur nu etableret et globalt efterforskningsnetværk, der har til formål at opsnappe og bekæmpe seksuelt misbrug på tværs af alle sportsgrene.

Det skriver The Guardian.

Oprettelsen af netværket kommer specifikt i kølvandet af store sexskandaler i Afghanistan og Haiti.

I Afghanistan er den tidligere fodboldforbundspræsident Keramuddin Karim blevet udelukket på livstid af FIFA-komiteen, da han er blevet kendt skyldig i at udføre både psykiske og fysiske seksuelle overgreb mod flere unge kvindelige spillere fra det afghanske landshold. Dommen fandt sted i 2019.

Året efter blev en lignede sag afsløret i Haiti, hvor præsidenten fra det haitianske fodboldforbund også blev udelukket på livstid, efter han blev kendt skyldig i seksuel chikane og misbrug af kvindelige spillere, herunder mindreårige.

Det nyindsatte netværk vil samarbejde med nationale og lokale politifolk for at bringe gerningsmændene for retten.

Til venstre ses den tidligere haitianske fodboldpræsident Yves Jean- Bart. Han blev i 2020 kendt skyldig i seksuel chikane og misbrug af kvindelige spillere, herunder mindreårige. Foto: RHONA WISE

Derudover vil den fungere som integritetskontrol for at forhindre gerningsmænd i at bevæge sig på tværs af sportsgrene.

Efterforskningsnetværket bliver mødt med stor hæder af flere organisationer og fagfolk.

Human Rights Watch har dog sat spørgsmålstegn ved FIFAs egnethed til at efterforske 'sig selv'.

»Fifa har ikke et system, der passer til formålet, der tillader pleje og beskyttelse af overlevende. Selv når man får chancen for at gøre tingene rigtigt, er systemet stadig slemt skævt over for overlevende,« sagde direktøren for Human Rights Watch, Minky Worden, til en høringsproces om det indsatte netværk.