Der findes folk, der har mange penge.

Men der findes også folk som Mohammed bin Salman, der har rigtig, rigtig mange penge.

Nok til at købe verdens dyreste hus.

Du kan se billeder af huset her og længere nede i artiklen.

Grunden ved Chateau Louis XIV er på 23 hektar. Foto: Charles Platiau

Og det er lige præcis, hvad den nye Newcastle-ejer har gjort. Det skriver flere medier, herunder AS og The Sun.

Den 36-årige kronprins fra Saudi-Arabien måtte af med 'bare' 270 millioner euro for at erhverve sig Chateau Louis XIV i den parisiske forstad Louveciennes. Det svarer til mere end to milliarder kroner.

Luksusslottet er bygget mellem 2008 og 2011, men er designet og inspireret af ældre franske slotte på en grund, som er på 23 hektar.

Selvom den pompøse bygning ligner en af ældre dato, er det dog langtfra tilfældet.

En af portene til den ekstravagante bygning. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

Eksempelvis kan både fontæner, lys, lydenheder og slottets aircondition styres ved hjælp af en iPhone.

Forhåbentlig er Mohammed bin Salman ikke en af dem, der har svært ved at træffe en beslutning.

I så fald ville han formentlig kunne bruge mange timer på at bestemme, om han skal tage en tur i indendørspoolen eller dyppe kroppen i den udendørs.

Det ville også tage lang tid at finde ud af, hvilken af de ti suiter han helst ville sove i.

Får bin Salman lyst til at tage sig en svingom, kan han også gøre det. Han har nemlig fået indrettet en natklub på Chateau Louis XIV, ligesom der er et stort receptionsrum, et bibliotek, en vinkælder og en biograf.

Den indeholder også to balrum og en squashbane.

Det vanvittige slots vildeste gimmick er dog meditationsrummet. Det findes nemlig under et enormt akvarium som et slags undervandskammer, hvor man kan nyde det enorme bassin med fisk. Her finder man blandt andet stører.

Og ja, du har gættet rigtigt. Det er den fisk, der leverer kaviar.