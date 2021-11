»Det er en utrolig svær beslutning, men den rigtige for mig, min familie og for cricket.«

Sådan lød ordene fra cricketstjernen Tim Paine, der på et følelsesladet pressemøde trådte tilbage som kaptajn for det australske landshold efter en fire år gammel skandale har set dagens lys.

Det skriver news.com.

For nylig kom det således frem, at den 36-årige stjerne tilbage i 2017 havde sendt en lang række upassende, seksuelle beskeder til en tidligere ansat på det tasmanske crickethold Tasmanian Tigers.

Tim Paine valgte fredag at trække sig som kaptajn for det australske cricketlandshold. Foto: ETHAN JAMES Vis mere Tim Paine valgte fredag at trække sig som kaptajn for det australske cricketlandshold. Foto: ETHAN JAMES

Han havde ligeledes sendt et billede af sin penis til den ansatte – et såkaldt 'dick pic'.

På pressemødet forklarede Tim Paine, at der allerede dengang blev foretaget en undersøgelse af forløbet, som han tog del i. Her fandt man frem til, at der ikke var blevet brudt nogle regler.

»Selvom jeg blev frikendt fortrød jeg inderligt, hvad der skete, og det gør jeg stadig i dag. Jeg snakkede med min kone og min familie dengang, og jeg er enormt taknemmelig for deres tilgivelse og støtte,« sagde stjernen.

Paine fortæller videre, hvordan han troede, at sagen var et overstået kapitel for ham, men at han nu er nødt til at drage de nødvendige konsekvenser, efter det er kommet frem i offentligheden.

»Ved nærmere eftertanke opfylder mine handlinger i 2017 ikke standarden for en australsk cricketkaptajn eller det bredere samfund. Jeg er dybt ked af den smerte, som jeg har påført min kone, min familie og den anden part.«

»Jeg er ked af enhver skade, som dette gør for vores sports omdømme. Og jeg mener, at det er den rigtige beslutning for mig at træde tilbage som kaptajn med øjeblikkelig virkning.«

Tim Paine har to børn sammen med sin kone, Bonnie Maggs.