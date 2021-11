Der er lige nu en regulær menneskejagt i gang i den østlige del af USA.

Her er den tidligere NFL-stjernen Zac Stacy nemlig på flugt fra ordensmagten, efter det er kommet frem, at han stod bag et brutalt overfald på sin ekskæreste i lørdags.

Politiet mener, at den tidligere NFL-stjerne er flygtet fra Florida for at undgå en anholdelse. Det skriver TMZ.

Offeret for det brutale overfald for fem dage har torsdag opfordret de amerikanske borgere til at råbe højt, hvis de ser Zac Stacy. Det gør hun i en video.

»Jeg ved ikke, hvorfor hans venner gemmer ham. Hvis du ser ham, så kører han i en hvid Kia Optima fra 2020 eller 2021,« siger ekskæresten og fortsætter:

»Vær søde. Hvis du har set ham eller har en idé om hans lokation, så skal du tage kontakt til mig eller de lokale myndigheder.«

Det amerikanske medie skriver videre, at ordensmagten har bekræftet, at der lige nu er en menneskejagt i gang.

»Der er sat kræfter ind for at anholde Stacy. Vi vil opfordre ham til at melde sig selv og tage konsekevenserne,« lyder det således fra en talsmand fra politiet.

Zac Stacy er i politiets søgelys, fordi han først slog sin ekskæreste i hovedet, hvorefter han skubbede hende ned i fjernsyn, som efterfølgende gik i stykker.

Det hele blev fanget på video. Her beder offeret den tidligere NFL-stjerne om at stoppe flere gange. Du kan se hele videoen øverst i denne artikel.

Overfaldet skete, mens deres nyfødte søn sad få meter væk i stuen og oplevede det hele.