For lidt over tre år siden stod han ekstatisk og løftede VM-trofæet op mod stjernerne.

Om han ofte tænker på det fra sin fængselscelle i engelske Chester, er uvist, men nedturen har været vanvittig og brat for Benjamin Mendy.

Manchester City-backen får nemlig endnu flere nætter i fængsel i denne omgang, hvor hans varetægtsfængsling i hvert fald bliver forlænget indtil 22. december.

Det melder flere medier, herunder franske L'Équipe.

Torsdag besluttede en dommer, at en ny audiens finder sted kort inden jul for den franske fodboldstjerne, som var anklaget for fire voldtægter og et seksuelt overgreb.

Tirsdag blev der så føjet yderligere to voldtægter til anklagerne. Et af ofrene for fodboldspillerens angivelige forbrydelser var 17 år på gerningstidspunktet.

Ifølge Manchester Evening News var det egentlig meningen, at torsdagen blandt andet skulle bruges til afgivelsen af den 27-årige Mendys forklaring.

Men nu er det først 22. december, at franskmanden får lov til at forklare dommerne, om han erklærer sig skyldig i en del af anklagerne eller ej, da domstolen har rykket datoen.

Indtil videre afviser ham, der har spillet ti kampe på det franske landshold, alle anklager.

Manchester City-spillerens vanvittige nedtur begyndte for alvor i slutningen af august, hvor han blev fængslet for hændelserne, der angiveligt har fundet sted mellem oktober 2020 og august 2021.

I samme ombæring blev han suspenderet fra storklubben, indtil der kommer en afklaring i sagen. Siden fængslingen er samtlige af hans tre anmodninger om at blive løsladt blevet nægtet af det britiske retssystem.

Benjamin Mendy er ikke ligefrem hvem som helst. Venstrebacken blev solgt fra Monaco til Manchester City for 430 millioner kroner i 2017, hvor han har vundet ti titler, herunder fire engelske mesterskaber.

I Monaco vandt han også det franske mesterskab.

Retssagen for Benjamin Mendy er planlagt til at starte 24. januar ved domstolen i Chester lige uden for Liverpool.

Det forventes, at den kommer til at vare mellem to og tre uger.