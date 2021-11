Manchester Citys forsvarspiller Benjamin Mendy er blevet anklaget for to nye tilfælde af voldtægt.

Han er dermed oppe på i alt seks anklager om voldtægt samt en anklage om seksuelt overgreb.

Det skriver BBC.

Den 27-årige fodboldspiller er fortsat varetægtsfængslet og ligeledes fortsat suspenderet i sin engelske klub Manchester City, som han har været siden august, hvor sagen startede.

Anklagerne vedrører fire klagere fra personer, der er over 16 år og påstås at have fundet sted mellem oktober 2020 og august 2021.

Benjamin Mendy kom til Manchester City fra Monaco i 2017 for knap 430 millioner kroner.

Men det er aldrig blevet den store succes for den 27-årige franskmand, der er blevet stoppet af adskillige skader.

På fire sæsoner har venstrebacken nået at spille 75 kampe for Manchester City, hvor han har scoret to mål og lagt op til 12.