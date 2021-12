Søndag udviklede sig dramatisk for den danske løbestjerne Anna Emilie Møller.

For ved EM i løbedisciplinen cross i Dublin endte løbet som lidt af et mareridt for den 24-årige dansker.

Det skriver DR Sporten.

Her kollapsede Anna Emilie Møller, da hun kom i mål, og derfor måtte hun efterfølgende modtage behandling af lægepersonale på stedet.

»Jeg dejsede om ved målstregen og var halvt væk. Da jeg kom ind i 'medical tent', havde jeg svært ved at snakke. Jeg havde halvlukkede øjne og var svimmel. Men fysiologisk fejlede jeg heldigvis ikke noget. Kroppen var bare tom,« siger hun til DR Sporten.

Efter den uhyggelige episode blev en fuldstændig udkørt Anna Emilie Møller da også kørt væk i rullestol, da kroppen for længst havde sagt stop.

2021 har generelt været et skidt år for den unge dansker, der slet ikke har kunnet finde sit topniveau.

Og søndag blev det så til en skuffende 37.-plads ud af 75 løbere for den tidligere U23-europamester.

I sommer blev Anna Emilie Møller ligeledes nummer 21 i de indledende heats i 3000 meter forhindringsløb ved OL i Tokyo. Noget, der betød, at hun missede hun finalen.

Ved VM i 2019 opnåede hun dog ét af karrierens største højdepunkter, da hun sluttede som den bedste europæer på 15.-pladsen i cross.