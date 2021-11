Hvis man synes, det gik godt økonomisk for hestemilliardæren Andreas Helgstrand sidste år, så kan man roligt sige, at det nu går rigtig, rigtig godt.

I et nyligt regnskab fremgår det, at Andreas Helgstrand gennem sin stutterivirksomhed, Helgstrand Dressage, kan præsentere et trecifret millionoverskud efter skat.

110 millioner kroner for at være præcis.

Derudover har han omsat for tæt på 440 millioner kroner, viser 2020/21-regnskabet. Over for B.T. lægger han da heller ikke skjul på, at han er enormt glad og tilfreds over det seneste regnskab.

»Man kan sige, at under den værste krise i coronatiden, hvor vi ikke fik kunder ind, sad vi forholdsvis stille. Vi vidste, hestene ville blive mere og mere værd, jo mere vi red rundt på dem. Og det ser ud til at fortsætte rigtig godt.«

»Så vi har fået bygget et godt varelager op af heste over de sidste mange år. De får nu noget alder og erfaring.«

Regnskabet for 2019/20 viser da også nogle væsentlig forskelle på tallene. Selvom vi fortsat snakker beløb i millionstørrelsen.

Sidste år kunne Helgstrand præsentere et overskud på 13 millioner kroner og en omsætning på 270 millioner kroner.

»Vi er blevet mere aggressive og køber 100 føl om året. Det gjorde vi slet ikke før. Før købte vi ældre heste, men nu begynder der at komme yngre heste ind, som man har købt gunstigt. Oven i at vi køber alt det andet, vi også gjorde før. Så vi har mere at sælge af.«

»Så har vi åbnet nogle flere markeder op som for eksempel vores steder i Tyskland og USA, så du har pludselig mange flere platforme at sælge fra,« lyder det fra Helgstrand.

Han tilføjer desuden, at efterspørgslen på markedet er stor – og bred.

Australien, Kenya, USA, Sydamerika, Rusland og Kina er blot for at nævne nogle af de steder, hvor stutterivirksomheden sælger heste.

Andreas Helgstrand tilføjer desuden, at der er flere opkøb på vej, hvilket den tidligere professionelle dressurrytter dog ikke vil afsløre noget om endnu.

I 2006 vandt han VM-sølv på hoppen Blue Hors Matiné efter et ridt, der siden blev kaldt 'publikums favorit'. Klippet blev set over 20 millioner gange på YouTube.

I 2008 besluttede han sig for at blive selvstændig.