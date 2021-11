Hvis man er en flot kvinde, er det umuligt at få den respekt, man fortjener. I hvert fald når man er professionel wrestler.

Sådan lyder det fra den amerikanske stjerne Carmella.

Hun har igennem flere år været et stort navn i WWE, der er verdens største wrestling-organisation, men alligevel føler Carmella ikke, at hun i tilstrækkelig grad bliver anerkendt for sine præstationer i ringen.

»Uanset hvad får jeg aldrig den respekt, jeg fortjener på grund af, hvordan jeg ser ud - og det er bare sådan, det er.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Leah Van Dale (@carmellawwe)

»Hvis jeg ikke så sådan her ud, men havde den samme karriere, så ville folk sige: ‘Carmella er fantastisk, vi elsker hende’,« siger hun i podcasten After the Bell.

Den 34-årige amerikaner, der lyder det borgerlige navn Leah Van Dale, forklarer, at hun allerede tidligt i sin karriere fik at vide af sin mandlige træner, at hendes udseende betød, at hun skulle arbejde dobbelt så hårdt som alle andre for at blive taget seriøst.

»Jeg kan huske, at jeg tænkte: ‘Hvad?! Det er sindssygt’.«

»Det kom fuldstændig bag på mig, og jeg tænkte: ‘Okay, det er noteret - udfordringen er accepteret’.«

Carmelleas opråb kommer efter, at kollegaen Mandy Rose for nyligt lancerede en lignende kritik - noget, som har gjort indtryk på den amerikanske stjerne.

»Det gør mig rasende. Det gør det virkelig. Jeg bliver vred, når jeg hører sådan noget. Fordi hun (Mandy Rose, red.) er smuk, og hun er en babe, og hun har en fantastisk krop, så kan hun ikke være god i ringen. Det kan hun bare ikke.«