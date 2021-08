Alice Aaberg spottede allerede hunden på lang afstand, da hun mandag formiddag kom gående på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre.

Hun synes ikke, den så »særlig hyggelig ud«, og derfor tog hun ét til to skridt væk fra rottweileren og dens ejer, før de nærmede sig hinanden på grusstien.

Men idet den 76-årige kvinde passerede hunden, gik det pludselig stærkt.

Ud af det blå sprang rottweileren op og bed sig fast i Alices arm, og så ville den ikke slippe.

»Jeg rystede og græd, men det gjorde faktisk ikke ondt. Jeg tror, jeg var i chok,« fortæller en tydeligt rystet Alice, der var en tur på Risbjerg Kirkegård for at besøge sin netop afdøde mand.

På et tidspunkt løsnede rottweileren heldigvis endelig sit faste greb, og så lød der et »ej, undskyld« fra den kvindelige ejer af hunden.

Chokeret – og med blodet løbende ned ad armen – svarede Alice igen.

»Det er ikke okay. Jeg skal have dit navn.«

Alice blev bidt af en hund, da hun gik tur på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre mandag formiddag

Men det ville hundeejeren ikke høre tale om, så hun gjorde noget, der efterlod Alice rystet tilbage.

»Hun siger nej, og så løber hun væk med hunden. Jeg står så tilbage med blod løbende på kirkegården. Heldigvis bor min datter tæt på, så jeg ringede til hende, men det var meget ubehageligt,« fortæller Alice Aaberg.

Alices datter kørte sin pensionerede mor på Hvidovre Hospital, og her blev hun med det samme tilset af lægerne, der ifølge den 76-årige kvinde sagde, »at det var et voldsomt sår«.

Biddet havde flænset så meget af Alices overarm op, at det ikke var forsvarligt med normale sting, og derfor blev det sat sammen med deciderede strips.

Og så er vi fremme ved tirsdag morgen.

Hjemme i sin lejlighed i Hvidovre sidder Alice nemlig med en blå arm og en stærkt udfordret psyke.

»Jeg græder og græder, og jeg ved næsten ikke hvorfor, men det er meget hårdt. Og jeg vil ikke gå ned til kirkegården længere – nu kommer jeg til at køre. Det sidder for meget i mig,« fortæller hun.

Nu sidder du nok tilbage med ét spørgsmål: Hvad med ejeren?

Hende anmeldte Alice til politiet, men hun er endnu ikke pågrebet, og det er også derfor, den 76-årige kvinde ønsker at tale med B.T.

»Ejeren og hunden er jo stadig på fri fod. Hvis jeg mødte den igen, ville jeg løbende skrigende bort, men det er ikke sikkert, at andre kender til denne her hund,« siger hun.

Og noget tyder på, at det ikke er første gang, rottweileren har angrebet tilfældige mennesker.

På Facebook-gruppen '2650 Hvidovre' har Alices barnebarn nemlig efterlyst hundeejeren, og her skriver en person, at beskrivelserne passer med den hund, som hun også er blevet angrebet af.

Hos Københavns Vestegns Politi bekræfter man at have modtaget en anmeldelse fra Alice, og man opfordrer ejeren til at melde sig selv.

»Vi kan bekræfte, at vi i går modtog anmeldelse i denne forbindelse, og det er en sag, vi efterforsker. Vi opfordrer ejeren af hunden til at melde sig til os, i stedet for at vi skal ud og banke på hos vedkommende,« siger politikommissær Charlotte Falck Damborg

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra hundeejeren og den person, der mener at være blevet bidt af den samme rottweiler, og af samme grund kan denne information hverken be- eller afkræftes.