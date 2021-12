Det er ikke sikkert, at omikron erstatter deltavarianten.

Sådan lyder det fra epidemiologen Trevor Bedford. Og hvis bestemte faktorer opstår, kan vi få en langvarig 'dobbeltvariant'.

Det skriver Dagbladet efter epidemiolog og virolog Trevor Bedford har tweetet følgende:

»Det ser ud til, at der en almindelig antagelse om, at omikronvarianten vil erstatte deltamutationen, ligesom delta erstattede alfa, beta og gamma. Det kan være tilfældet, men det er slet ikke sikkert.«

Og i en lang række tweets forklarer han hvorfor. Ifølge Bedford står vi ren videnskabeligt over for tre muligheder:

Den første er, at omikronmutationen tager over for delta.

Mulighed nummer to er, at vi kan have en langvarig 'dobbelt epidemi', hvor begge varianter hærger samfundet på samme tid.

Den tredje mulighed er, at vi kan opleve en bølge af omikroninfektion efterfulgt af en ny delta-bølge, der får omikorn til at dø.

Bedford har desuden delt en række modeller, hvor han beregner spredningen for omikron og delta.

Og her hedder det, at jo højere immunundvigelse, desto mindre effekt vil omikronspredningen have på spredningen af deltavirus.

Foto: Twitter (Trevor Bedford) Vis mere Foto: Twitter (Trevor Bedford)

Modellen viser, hvordan omikron kan sprede sig, hvis immunundvigelsen er høj - nemlig 66 procent.

Så vil omikron spredes i en høj bølge, og de to virusvarianter kan eksistere side om side uden at påvirke hinanden.

Trevor Bedford har desuden ytret sine bekymringer og beregninger for omikronvarianten i anerkendte medier som The New York Times og The Atlantic.