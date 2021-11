»Vi er på et meget tidligt stadie, men der er nogle sporadiske indikationer fra læger og hospitaler i Sydafrika om, at de personer, som er smittet med coronavarianten omikron, ser ud til at have et meget mildere sygdomsbillede. Og det kan være en rigtig god nyhed.«

Sådan siger Ole F. Olesen, der er vaccineforsker med en ph.d. i immunologi og direktør for European Vaccine Institute, om den ny variant af coronavirus, der i slutningen af sidste uge skabte overskrifter verden over.

Men hvordan kan det nu passe, at det kan være en god nyhed?

For i de seneste dage har der fra sundhedsmyndigheder både herhjemme og i udlandet hersket en lettere panisk stemning over, at den nye coronavariant på kort tid har spredt sig til flere dele af verden.

Passagerer bliver testet for corona i lufthavnen i Sydafrika. Foto: KIM LUDBROOK

Blandt andet har flere lande indført indrejserestriktioner for Sydafrika og flere nabolande, hvor varianten først blev opdaget.

Ole Olesen uddyber sin opsigtsvækkende udtalelse:

»Det kommer jo an på, hvor meget mildere et sygdomsforløb der er tale om. Hvis det er væsentligt mindre end ved den nuværende delta-variant, så kan være en fordel, at de forskellige virusvarianter udkonkurrerer hinanden, og omikron så bliver den dominerende variant,« siger han og tilføjer:

»Og så vil det give mening at lade den nye variant sprede sig så hurtigt som muligt,« siger Ole F. Olesen.

Han mener dog, det er fornuftigt, at forskellige lande lige nu indfører indrejserestriktioner og forsøger at inddæmme smitten med den nye variant, da indikationerne fra Sydafrika først kan verificeres i løbet af et par måneder.

»Indtil man ved, hvad vi har med at gøre og kender sygdomsbilledet, så er det fornuftigt nok med sikkerhedsforanstaltninger,« siger Ole F. Olesen.

Årsagen til de bekymrede miner fra myndighederne skyldes især, at man ikke ved, om varianten kan underminere effekten af de nuværende vacciners effekt.

BioNTech, der er en af producenterne bag den mest benyttede vaccine herhjemme, meddelte fredag i sidste uge, at selskabet senest om to uger forventer at have data klar om, hvor godt deres vaccine beskytter mod omikronvarianten.

Det tager cirka fire dage at gensekventere en positiv coronaprøve. Foto: Henning Bagger

»Hvis vaccinerne ikke virker, men man så samtidig finder ud af, at omikronvarianten er forholdsvis harmløs og måske kun giver noget, der svarer til en kraftig forkølelse, så er der egentlig ikke grund til at udvikle ny vacciner. Problemet er bare, at man først har den viden om nogle måneder, og derfor er man nødt til at handle på det nu for at være forberedt på værste,« siger Ole F. Olesen.

Han understreger dog, at der ikke er noget, der tyder på, at vaccinerne slet ikke skulle virke, men at der tværtimod altid vil være en vis beskyttelse.

Sydafrika reagerede hurtigt og delte sin viden om omikron hurtigere end ved nogen anden variant. Men ifølge vaccineforskeren er det formentlig blot et spørgsmål om tid, før den har spredt sig til hele verden.

»Sydafrika har gjort det rigtige, men man kan da godt være bekymret for fremtidige lignende situationer, fordi de ret hurtigt er blevet ramt af vidtrækkende sanktioner og rejseforbud, som har haft nogle økonomiske konsekvenser for landet. Derfor kan man forestille sig, at andre lande i samme situation, særligt lavindkomstlande, måske vil være lidt mere betænkelige ved så hurtigt at melde ud, at de har fundet en ny variant,« siger vaccineforskeren.

Han forklarer, at Sydafrika på linje med Danmark er gode til at gensekventere de positive coronaprøver og derfor hurtigt har mulighed for at opdage nye varianter.

»Sydafrika har et forholdsvist godt beredskab, men det har de fleste lande i Afrika ikke. Derfor er det ganske sandsynligt, at varianten ikke er opstået i Sydafrika, men i et andet lande. Men de har så opdaget den, fordi de har et bedre beredskab,« siger Ole F. Olesen.