Hovedpine, humørsvingninger, kvalme, pletblødning.

Det er blot nogle af bivirkninger, kvinder kan opleve, når de putter p-piller i systemet for at undgå uønsket graviditet.

I fremtiden kan det måske være slut med de trælse bivirkninger. For en ny type hormonfri prævention er lige nu ved at blive testet i forsøg, skriver Børsen.

Det er 34-årige Frederik Petursson Madsen, der står bag ideen til den hormonfri prævention.

Lørdag vandt han verdens største designpris, Index Award, for sin idé. Prisen gives for ideer, der hjælper menneskeheden.

»Jeg syntes ikke, at det var holdbart, at der ikke findes hormonfri prævention, og at kvinder skal acceptere de fysiske og psykiske bivirkninger, der kan være ved prævention med hormoner,« siger 34-årige Frederik Petursson Madsen, administrerende direktør for Cirqle Biomedical til Børsen.

Det var en daværende kærestes bivirkninger, der for syv år siden ledte til opstarten af Cirqle Biomedical og det hormonfrie præventionsmiddel Oui.

Præventionsmidlet bygger på en teknologi, der er i stand til at forstærke slim, der blokerer for sædceller og dermed potentielt forhindrer uønsket graviditet.

Kunne du tænke dig at bruge hormonfri prævention?

Det er Thomas Crouzier, der leder en forskningsgruppe på KTH Royal Institute of Technology i Stockholm, der har udviklet teknologien, og som nu samarbejder med Frederik Petursson Madsen.

Teknologien har vist sig at være en succes i dyreforsøg.

Præventionsmidlet er dog endnu ikke på markedet, da der fortsat mangler at blive foretaget kliniske forsøg, der kan tage fem til syv år.

Det vil sige, at det skal testes på frivillige raske personer.