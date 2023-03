Lyt til artiklen

Der er nyt i bestikkelsessagen fra Rigspolitiet.

Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen og hendes konsulentveninde Mariann Færø skal møde op i Landsretten i januar 2024 tiltalt for henholdsvis at modtage og yde bestikkelse.

Det oplyser Statsadvokaten til B.T.

Der er afsat i alt seks retsdage til den spektakulære retssag, hvor Bettina Jensen er mistænkt for uretmæssigt at have modtaget små 800.000 kroner af sin veninde, konsulenten Mariann Færø.

Pengene fik Bettina Jensen sat ind på sin bankkonto i mindre bidder fra 2012 til 2015, samtidig med at Mariann Færø modtog 10,5 millioner kroner af Rigspolitiet for rekrutteringsydelser – hyret personligt af Bettina Jensen.

Dermed ser sagen, der begyndte i B.T.s spalter i juni 2016, ud til at få en ende om et lille års tid.

Sagen begyndte med anklager om mulige vennetjenester, fordi Bettina Jensen gennem en årrække hyrede dyre konsulenter, som hun kendte fra sin tid som chef i DR, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.

En af konsulenterne var Mariann Færø, der modtog mistænkeligt store honorarer på kort tid. I 2011 fik hun eksempelvis udbetalt 4,5 millioner kroner for et halvt års arbejde.

Det viste sig efterfølgende, at Rigspolitiet brød udbudsloven systematisk, og i februar 2017 blev Bettina Jensen som ansvarlig chef fyret.

I al hemmelighed blev hun også politianmeldt af daværende økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup.

Efter to års efterforskning valgte Københavns Politi ikke at rejse tiltale. I november 2020 eksploderede sagen så, da det kom frem i B.T., at Bettina Jensen havde modtaget 790.250 kroner af Mariann Færø. Angiveligt for konsulentarbejde den modsatte vej, men Rigspolitiet mente, at det udførte arbejde var rent proforma.

I stedet mistænkte man Bettina Jensen for at have modtaget pengene som tak for de mange millioner, der flød i retning af Mariann Færø fra Rigspolitiet i samme periode.

Få overblik over sagen her Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. I november 2020 kunne B.T. så afdække, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som modydelse for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Ud over pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder. I marts 2021 blev der så rejst tiltale mod både Bettina Jensen og Mariann Færø efter straffelovens paragraf om bestikkelse. Strafferammen er op til seks års fængsel.

Derfor klagede Rigspolitiet allerede i december 2019 til Rigsadvokaten over den manglende tiltale, og sagen blev genoptaget. Det førte til en tiltale for bestikkelse, og i januar 2022 begyndte retssagen mod Bettina Jensen og Mariann Færø.

Under vidneudsagnene kom det blandt andet frem, at der – ud over nogle printede fakturaer – ingen skriftlige spor var på det arbejde, Bettina Jensen skulle have udført for Mariann Færø. Arbejdet blev også holdt hemmeligt. Kun de to kendte til pengestrømmen. De forklarede også, hvordan de havde udvekslet pelse og været på ture sammen til skønhedsklinikker i Sverige.

Anklagerens krav om to års fængsel til Bettina Jensen faldt dog til jorden med et brag. Hun blev i marts 2022 pure frifundet for at have modtaget bestikkelse, og det samme gjorde Mariann Færø. Retten mente, at det var godtgjort, at Bettina Jensen havde udført arbejde for pengene, hvorfor der ikke var tale om bestikkelse.

Kort efter valgte Statsadvokat Lise-Lotte Nilas at anke sagen til landsretten.

Formanden for antikorruptionsorganisationen Transparency International i Danmark, Jesper Olsen, fulgte retssagen, og han er spændt på, om landsretten når frem til samme resultat som byretten.

»For mig at se er det ikke juridisk afgørende, om Bettina Jensen har arbejdet for pengene. Det afgørende er, om Bettina Jensen har fået en uretmæssig fordel, fordi hun fik penge for arbejdet, samtidig med at hun hyrede Mariann Færø til Rigspolitiet,« siger Jesper Olsen, der også er ekstern lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet.

Han er tilfreds med, at sagen blev anket til landsretten. Helt konkret betyder det, at det nu er tre landsdommere og tre domsmænd, som skal vurdere sagen. I byretten er der én dommer og to domsmænd. Sidstnævnte er »almindelige«, ikke juridisk uddannede personer,

»Det er ikke bare en second opinion, man får, men også en retsinstans, der ligger et trin højere, også i forhold til, hvad der kommer til at danne præcedens,« siger Jesper Olsen.

Bettina Jensens advokat Anders Nemeth fortæller, at hans klient stadig nægter sig skyldig. Det samme gælder Mariann Færø, oplyser hendes advokat Casper Andreasen. Derudover har de ikke yderligere kommentarer.

