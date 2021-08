En 48-årig mand fik sig ikke blot én, men to meget ubehagelige overraskelser, da han skulle overnatte i et offentligt shelter.

Da vandreren Gerrit Eijzenga gik den sidste del af Hærvejen 5. august og ville overnatte ved shelterpladsen 'Lille lejrplads' i nordjyske Nørresundby, kom der pludselig en mand på scooter forbi.

Manden på scooteren tilbød at have sex med Gerrit Eijzenga, der pænt takkede nej til tilbuddet. Men da Gerrit Eijzenga havde lagt sig i shelteret og var klar til at sove, kom der endnu et tilbud – denne gang et meget mere intimerende og skræmmende et end det første.

»Jeg var næsten faldet i søvn, men pludselig står der en mand med hvidt hår og hvid T-shirt lige uden for mit shelter. Jeg kunne se ham i måneskinnet og lugte, at han brugte en meget kraftig aftershave. Han stirrede på mig, og jeg blev skræmt. Jeg råbte til ham, at han skulle gå, men han svarede, at det var et offentligt sted, og at jeg skulle holde min kæft,« siger Gerrit Eijzenga til Nordjyske.

Den ubehagelige oplevelse satte sig i Gerrit Eijzenga, der ikke fik meget søvn den nat og han havde sin schweizerkniv tæt ved sig hele tiden.

Manden med det hvide hår og den hvide T-shirt advarede Gerrit Eijzenga om, at der ved midnat ville komme flere 'naturelskere' som ham.

Det skyldes, at området i Nørresundby er brugt af en meget anderledes form for naturelskere, end dem de fleste kender til. Nemlig mennesker, der elsker i det fri.

Det er alment kendt for de lokale i området, men det retfærdiggører ikke den ubehagelige oplevelse, som Gerrit Eijzenga havde ved shelterpladsen. Både politi og kommune kender til området og ved, at især mænd mødes med andre mænd for at dyrke sex – eller bare for kigge på.

På grund tilnærmelserne kontaktede Gerrit Eijzenga Aalborg Kommune, der allerede er ved at diskutere, hvad der skal ske med shelterpladsen.

Selvom aktiviteterne på og omkring shelterpladsen er fuldt lovlige, mener Lars Delfs Mortensen, der er skov- og landskabsingeniør i Aalborg Kommune, at der er en klar problemstilling, når episoder som denne påvirker nogle brugere af stedet særdeles negativt.

Derfor kan det ende med, at shelterne på pladsen bliver nedlagt og flyttet et andet sted hen.