Regeringen har sat skub i et ambitiøst vaccineprogram, der har til formål at give boosterstikket til hundredetusinder de næste uger.

Men især én ting truer programmet, og der er faktisk ikke antallet af vacciner.

Nej, det er antallet af de hænder, som skal give stikket.

»Den største udfordring er at finde personale, som kan vaccinere. Vi har brug for at ansætte et sted mellem 500 og 1000 nye vaccinatører til at kunne løfte den her opgave. Så der skal lyde en appel fra mig til alle, der har lyst til at vaccinere. Kom og søg jobbet,« sagde Jonas Nilsen, der er stifter af virksomheden Practio, der står for en række vaccinesteder i Danmark.

Hvis de får de nye vaccinatører, vil man kunne øge antallet af vaccinationer fra 70.000 til 140.000 stik om ugen.

Målet er, at alle personer over 40 år skal have tilbudt deres boosterstik inden nytår, men det kræver altså, at flere melder sig under fanerne.

Hos Copenhagen Medical, der også har flere vaccinationscentre, søger man også efter vaccinatører med lys og lygte.

Det viser et kort besøg på virksomhedens hjemmeside, og her kan man også se, at timelønnen ligger mellem 200 og 250 kroner plus tillæg.

Alle kan få lov at vaccinere, uanset om de har en sundhedsfaglig baggrund eller ej.

Man skal dog gennemgå et oplæringsforløb, som naturligvis foretages en sundhedsfaglig person.