Knapt 49.000 af 5-11 årige børn er blevet vaccineret mod covid-19 de seneste to uger.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, der samtidig oplyser, at det svarer til over 11 procent af målgruppen.

»Smitten er høj lige nu blandt de yngre børn, og den spreder sig fra børnene til forældre og bedsteforældre. Derfor er vaccination af børn et afgørende værktøj til nedbringe smitten og stoppe smittekæder. Mit håb er, at vi de kommende uger ser endnu flere børn ude på et af de mange vaccinationssteder,« siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Helene Probst opfordrer forældre, der er tvivl om, hvorvidt deres børn skal vaccineres, til at besøge Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her vil man nemlig kunne finde svar på spørgsmål omkring vaccinen.

Regionerne tilbyder vaccination af børn i alderen 5-11 år i de regionale vaccinationscentre.

Derudover er der mange praktiserende læger, der tilbyder vaccination af børn.

Sundhedsstyrelsen arbejder også løbende på, at flere voksne kan få deres tredje stik. I starten af næste uge bliver der givet en status på dette arbejde, oplyser Sundhedsstyrelsen.

I dag bliver man inviteret til revaccination fem en halv måned efter sit andet stik.