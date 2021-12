Det er ikke kun blandt de voksne, at holdningen til vaccine mod covid-19 skaber splid.

Også børn og unge rammes af konflikten i form af fortvivlelse, mobning og udskamning. Det oplever de hos BørneTelefonen.

»Vi får en del henvendelser fra børn og unge, hvor blandt andet spørgsmålet om vaccine leder til følelsen af udskamning i skolen,« fortæller Ida Hilario Jønsson, børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

Hos BørneTelefonen har de endnu ikke mulighed for at give tal på omfang af samtaler om vaccineemnet, men rådgiverne har en kategori, der hedder 'corona', hvor alle samtaler relateret til corona bliver registreret i. Det vil sige alt fra bekymringer til vacciner til test til trivsel.

Og i 2021 har der indtil nu været registreret 796 samtaler i denne kategori.

Heriblandt en pige på 16 år, som går i en klasse, der skal på studierejse. Hun vil ikke vaccineres og oplever, at kammeraterne moraliserer kraftigt over det. Pigen er bange for, at hun ikke får lov til at tage med på rejsen.

En dreng på 15 år er i tvivl om, hvorvidt han skal tage vaccinen eller ej. Alle klassekammerater og hans forældre presser ham, men han har en følelse af, at han ikke skal.

»Nogle børn oplever også, at andre børn ikke vil sidde ved siden af dem i skolen, fordi de har haft corona. Eller at et barn har rejst i ferien og bliver udskammet af de andre elever på grund af det,« fortæller Ida Hilario Jønsson og fortsætter:

»Vi har sågar oplevet, at en bliver corona-drillet, fordi hun har asiatisk udseende.«

Men det er ikke kun i skolen, at børn og unge oplever ubehagelige situationer. Det er der også, når der opstår uenigheder mellem børn og forældre.

BørneTelefonen har opstillet en række anonymiserede eksempler på henvendelser:

13-årig: »Jeg har angst for nåle. Min mor bliver ved med at presse mig og sige, at hele december kan jeg ikke deltage i noget aktivt, hvis jeg ikke bliver stukket med coronavaccinen. Jeg føler skyld over det, fordi jeg ikke kan få vaccinen. Skal jeg føle, at det hele er min skyld eller hvad? Kan jeg gøre noget?«

14-årig: »Sagen er den, at jeg er totalt imod at få vaccinen, jeg har ikke lyst til at få skudt noget ind i kroppen, som kan være farligt. Min mor siger, at jeg SKAL have den, og det ikke er mit valg, min far siger det samme. Jeg ville bare spørge, om det er rigtigt, at det ikke er mit valg, og om I eventuelt kunne hjælpe mig til, hvordan jeg kan sige det til dem, så de forstår det.«

12-årig skal snart vaccineres: »Jeg er helt vildt bange. Alle siger, det gør ondt, og jeg skal vaccineres, siger mine forældre. Jeg har bare virkelig ikke lyst, men mine forældre siger, jeg skal, selvom jeg ikke har lyst, fordi ellers kan man blive syg. Jeg er helt vildt bange og vil bare overhovedet ikke have vaccinationen.«

Bekymringerne er mange, og det kan virke overvældende for et barn. Derfor advarer Børns Vilkår nu om vaccinekonflikten blandt børn.

»Det er vigtigt at sige, at det er de voksnes ansvar. At vaccinen er et frit valg, som forældre skal træffe, og den beslutning skal blive på deres skuldre. Man skal ikke involvere børnene i tvivl eller bekymringer – eller hvad man synes om andres valg,« siger Ida Hilario Jønsson.

Ifølge BørneTelefonen er det desuden vigtigt, at voksne er opmærksomme på, hvordan snakken om corona og vaccine påvirker barnet, og reagerer, hvis de hører om negative kommentarer, eksklusion, eller at fællesskabet i skolen bliver påvirket.

Ønsker du rådgivning, kan du som forælder eller anden voksen pårørende også kontakte ForældreTelefonen.