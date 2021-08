Undersøgelsen har fået neurologen Bjarke á Rogvi-Hansen til øjeblikkeligt at ændre på sine vaner.

»Jeg vil selv skrue ned, for jeg ligger nok lige på kanten. Jeg har tænkt mig at tage en kop te om formiddagen i stedet – jeg lever af min hjerne, så jeg skal ikke nyde noget,« siger han.

Det handler om kaffe.

En ny omfattende undersøgelse viser, at personer med et højt kaffeforbrug har en øget risiko for demens på hele 53 procent. Samtidig viser studiet fra University of South Australia af lige over 17.000 personers hjerner, at jo mere kaffe de medvirkende personer dagligt har drukket, jo mere er deres hjerne skrumpet.

Undersøgelsen 398.646 personer mellem 37 og 73 år fra databasen UK Biobank er blevet brugt i undersøgelsen – heraf er der kigget på såkaldte MR-skanninger af 17.702 personers hjerne.

I forløbet har forskerne eksempelvis set på, hvor meget kaffe personer, som er ramt af demens eller slagtilfælde, har drukket dagligt.

Resultaterne viser, at indtager man seks eller flere kopper kaffe om dagen, forhøjes risikoen for demens med 53 procent.

»Vi fandt kontinuerligt ud af, at højt kaffeindtag var signifikant forbundet med reduceret størrelse af hjernen. I bund og grund vil et indtag på mindst seks kopper kaffe om dagen sætte dig i risiko for at blive ramt af demens eller blodpropper i hjernen,« siger Kitty Pham, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Undersøgelsen konkluderer omvendt altså, at man bør holde sig til maksimalt fire-fem kopper om dagen.

Ud fra datamaterialet har forskerne konkluderet, at man højst skal drikke fem kopper kaffe om dagen.

»Jeg synes, at man er nødt til at tage det alvorligt. Resultaterne er selvfølgelig foreløbige, men det er en kæmpestor undersøgelse, hvilket plejer at borge for kvalitet, og så er 17.000 scanninger imponerende,« siger Bjarke á Rogvi-Hansen, der er overlæge på Privathospitalet Danmark:

»Hjerneskrumpning er udtryk for, at man har færre hjerneceller, og hvis det virkelig er rigtigt, at hjernecellerne dør, hvis man drikker meget kaffe, så man kan blive dement af det, er det da meget foruroligende.«

Det er gennem årene blevet påvist, at kaffe har en lang række positive indvirkninger på eksempelvis sygdomme som type 2-diabetes, Parkinsons, Alzheimers, depression samt visse former for kræft.

Derfor overrasker resultaterne af den nye undersøgelse også den danske neurolog.

»Det synes jeg, det gør. Jeg plejer at sige, at kaffe er undtagelsen, der bekræfter reglen i forhold til, at det, der er rart eller smager godt, som regel er farligt. Det, jeg godt kan lide ved koffeinen, er, at det stimulerer, og jeg kan dårligt nok vågne om morgenen, uden at jeg får sådan et skud. Men at det ligefrem måske skulle være nerveskadeligt i forbindelse med den stimulation er foruroligende,« siger han.

Den amerikanske Harvard-professor i ernæring Walter Willett, der kalder undersøgelsen 'stor og veludført', hæfter sig dog ved, at den australske undersøgelse ikke siger, at man helt skal droppe kaffen. Til magasinet Medscape Medical News har han sagt:

»Undersøgelsen rejser spørgsmålet om en øget risiko for demens med seks kopper kaffe eller mere om dagen. Samtidig giver den tryghed ved ikke at vise negative virkninger af tre eller fire kopper kaffe om dagen og kun en lille øget risiko, om nogen overhovedet, ved fem kopper om dagen,« lyder det fra Walter Willett.

Bjarke á Rogvi-Hansen er enig.

»Seks kopper om dagen er alligevel noget. Og hvis det kun er et spørgsmål om, at man ikke bør drikke for meget kaffe, synes jeg da, det er en god besked at få,« siger han.