Måske har du prøvet at være ved at falde over en af de mange el-løbehjul, der står overalt i flere dansker byer, bl.a. i Odense.

Rigtig mange kommer dog også til skade, når de kører på de omdiskuterede el-løbehjul.

De viser nye tal, som Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital netop har offentliggjort.

Henover sommeren er der sket næsten en fordobling af tilskadekomne, der er kommet ind på hospitalets skadestue i Odense efter en tur på de elektrificerede løbehjul.

»Jeg er overrasket over, at der pludselig er kommet så mange flere til skade,« siger Niels Dieter Röck, der er overlæge på Odense Universitetshospital.

»Vi kender ikke den præcise grund, men det kan være fordi, der er kommet en ny udbyder på markedet i sommer, som selvfølgelig forsøger at lokke flere op på løbehjulene.«

Normalt kommer der maks. 15 skader ind om måneden fra el-løbehjul. Det tal var i juli måned næsten 30 - en stigning på 100 procent.

Ifølge Ulykkes Analyse Gruppen siger tallene dermed, at der stadig er større risiko for at komme til skade på el-løbehjul end på for eksempel cykel. Mange ulykker sker, fordi folk vælter, når de kører op over kantstene med de små hjul.

»Men heldigvis har vi ikke set nogle helt alvorlige skader endnu i Odense,« siger Niels Dieter Röck.

Alligevel anbefaler gruppen, at man bruger hjelm på el-løbehjulene - hvilket kun 30 ud af de sidste to års 201 tilskadekomne i Odense havde gjort.