»Det kommer til at knuse drømme.«

Sådan lyder det fra Andreas Lohman, der er repræsentant for de studerende på Syddansk Universitet (SDU) dagen før, at universitetet offentliggør sin plan for, hvilke uddannelser der skal rykke ud af Odense.

Udflytningsplanerne kommer i kølvandet på, at et bredt flertal i Folketinget i sommer vedtog, at flere uddannelser frem mod 2030 skal rykkes ud af de store studiebyer. Andreas Lohmann forudser, at udflytningerne vil presse universitet i Odense på flere områder.

»De studerende kommer ikke til at flytte med ud, og derfor frygter vi et højere karakterræs på de tilbageværende uddannelser på campus Odense,« siger han.

Samtidig er Andreas Lohman bange for, at de uddannelser, der rykker ud af Odense, kan komme til at koste den ultimative pris.

»Vi frygter, at det kommer til at lukke studiepladser, fordi de studerende ikke flytter med ud i de mindre byer.«

En anden pris, som universitet i Odense kommer til at betale for udflytningen, er ifølge studenterrepræsentanten en forringelse af det sociale studiemiljø på campus Odense.

»Det kommer til at smadre noget af det sociale samvær i Odense. Jeg er simpelthen bange for, at vi får et fattigere studiemiljø i Odense,« siger studenterrepræsentanten og fortsætter:

»Og så er vi bekymret for de SDU-studerende, der kommer til at skulle læse i de mindre byer. Alt social aktivitet og foreningsliv foregår i Odense,« siger studenterrepræsentanten.

Derfor håber han også, at universitetet som minimum vælger at flytte uddannelserne ud til de eksisterende studiemiljøer, som SDU allerede har i henholdsvis Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

Det er omkring 600 af de 21.000 studiepladser i Odense, som SDU skal flytte ud af byen. Universitet har i forvejen omkring 20 procent af sine studiepladser uden for Odense.

Mandag er de ansatte på Syddansk Universitet i Odense blevet orienteret om, hvilke uddannelser universitet selv forslår at udflytte. Planen, som offentliggøres tirsdag, skal først endeligt godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeriet i første kvartal af 2022.