For nyligt var det RS-virus, der pressede den akutte børnemodtagelse på Odense Universitetshospital.

Nu er det andre sygdomme, som presser afdelingen i en grad, der ikke er set før.

»På en travl vinterdag plejer vi måske at se 30 børn, men for tiden ligger det på et niveau, hvor vi i gennemsnit ser 45 til 50 børn per døgn,« siger oversygeplejerske for H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital, Anne Pedersen.

Hun har selv kun været ansat et år, men hører fra kollegaer, hvordan de tal kan sammenlignes med tidligere.

»Det er helt, helt usædvanligt. Og så skal man jo også lægge oveni, at vi ikke har ramt et normalt niveau, efter vi havde så mange børn inde, der var ramt af RS-virus.«

Oversygeplejersken fortæller, at det i den her omgang er børn med forskellige typer luftvejsinfektioner, der kommer ind.

De har ikke et endegyldigt svar på, hvorfor de ser de ekstra høje antal af børn med disse sygdomme.

Ligesom med bølgen af RS-ramte, peger Anne Pedersen dog på, at denne situation også muligvis kan have noget med corona-nedlukning at gøre.

Hun fortæller videre, at det også er andre faktorer, der giver travlhed på Børneakutmodtagelsen.

»Vi ser også, at der er flere børn, der bliver indlagt. Altså der er flere, der bliver mere syge. Og så er der også flere børn med kroniske sygdomme, som kommer ind med infektioner,« lyder det fra oversygeplejersken.

Ledende overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital Marianne Skytte Jakobsen fortalte i september, hvor ekstrem situationen var.

Dengang var det RS-virussen, som hærgede.

»Jeg har været børnelæge i 20 år og har aldrig set så voldsom en epidemi,« lød det fra overlægen dengang.

På samme afdeling er man nu i gang med at justere og tilpasse arbejdsindsatsen, så man kan følge med de nye opgaver.

»Vi har konkret nedlagt nogle ambulatorietider, og så har vi flyttet nogle ressourcer over i børnemodtagelsen,« siger oversygeplejersken.

Anne Pedersen siger dog, at de stadig er der, hvor de godt kan følge med, men det er også kun fordi, de har omprioriteret deres indsats.