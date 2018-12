TV2’s politiske redaktør, Anders Langballe, er sygemeldt i den kommende tid, efter han fik en blodprop i hjernen i november. Det bekræfter TV2 over for B.T.

Den 42-årige journalist er et velkendt ansigt på skærmen hos TV2 og TV2 News, hvor han både fungerer som journalist og kommentator.

Anders Langballe har selv forklaret hændelsesforløbet på sin private Facebook-profil.

Det opslag har B.T. fået tilladelse til at citere fra.

Her ses Anders Langballe Foto: Henrik Ohsten/TV 2 Vis mere Her ses Anders Langballe Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Her forklarer Anders Langballe, at han blev ramt af en blodprop i hjernen 19. november.

'Jeg har været heldig, og der sker betydelige fremskridt dag for dag. Jeg er nu udskrevet og i fuld gang med genoptræningen,' forklarer han og uddyber:

'Mange har skrevet til mig, sendt blomster og været betænksomme. Tusind tak for det hele, det har været en stor glæde.'

Anders Langballe forklarer videre, at han ser frem til at komme tilbage på skærmen:



'Jeg er i gode hænder og ser frem til stille og roligt at genoptage mit gamle liv, når det kan lade sig gøre i det nye år. Der er jeg ikke helt endnu, og derfor kommer jeg nok ikke til at svare, som jeg plejer.'

Anders Langballe har været redaktør på TV2's politiske redaktion siden 2011.

Tidligere har han beskæftiget sig med politik på Jyllands-Posten og på Ekstra Bladet.

Før Anders Langballe blev journalist, var han medlem af Venstres Ungdom. Han var landskasserer fra 1997 til 1999.