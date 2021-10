Dele af produktionen hos Aalborg Portland har onsdag eftermiddag stået stille.

En række timelønnede medarbejdere valgte nemlig at nedlægge arbejdet på cementfabrikken.

Det bekræfter formand for industrigruppen i 3F i Aalborg, Benny Vinther Jensen.

Ifølge formanden skyldes nedlæggelsen af arbejdet, at medarbejderne ikke er tilfredse med trivslen på arbejdspladsen.

»Det var der faktisk også sidste år, hvor man blev enige om en række ting for at forbedre trivslen. Men det er formentlig stadig problemer, hvilket er grunden til, at de har nedlagt arbejdet.«

Benny Vinther Jensen skyder på, at omkring 100 timelønnede medarbejdere lod arbejdet stå stille.

Trivselsproblemerne er ifølge formanden forskellige fra medarbejder til medarbejder.

»Det strækker sig mellem miljø, trivsel og ganske almindelig velbefindende,« siger han.

3F-formanden understreger, at nedlæggelsen af arbejdet strider imod overenskomsten, og medarbejderne har i princippet ikke ret til at nedlægge arbejdet. Ikke desto mindre er det sket alligevel.

Umiddelbart efter er medarbejderne gået i et fagligt møde, hvor tillidsrepræsentanter også har deltaget, siger Benny Vinther Jensen.

På mødet har Ernst Jensen, der er tillidsrepræsentant hos Aalborg Portland, også været til stede.

Hvad der præcist er kommet frem på mødet, vil han ikke gå i detaljer omkring. Kun at medarbejderne har haft 'oplysninger og spørgsmål til fremtiden'.

Han tilføjer desuden, at medarbejderne er vendt tilbage til arbejdet. Men sagen om trivslen slutter tilsyneladende ikke her.

Ernst Jensen oplyser, at der er planlagt et nyt møde torsdag klokken 07, hvor medarbejdere får mulighed for at stille en række spørgsmål og modtage svar om situationen på arbejdspladsen.