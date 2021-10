Fire knytnæveslag til ansigtet.

Ishockeykampen mellem Esbjerg Energy og Aalborg Pirates fik en kedelig afslutning, da Esbjergs Sune Hjulmand gik løs på Jacob Møller Jensen fra Aalborg.

»De var bagud 6-0 og var sikkert meget frustrerede på det tidspunkt. Jeg tror ikke, det er noget han er stolt af her til morgen,« siger Pirates' træner Garth Murray til B.T.

Med godt og vel to minutter tilbage af kampen tackler aalborgenseren Sune Hjulmand ved banden. Der bliver ikke dømt noget, og spillet fortsætter, men Sune Hjulmand, der røg i isen efter tacklingen, rejser sig og stormer mod Jakob Møller Jensen, for at gøre gengæld.

Han skøjter direkte ind i den unge Pirates-spiller, smider handskerne og går så løs på ham.

Hele fire gange slår han den 19-årige Aalborg-spiller i hovedet og får ham presset op mod glasset, inden han bliver overmandet af to dommere, der stopper det voldsomme angreb.

Episoden har fået flere brugere på Twitter til tasterne.

»Sune Hjulmand fra Esbjerg Energy med et decideret overfald på Jacob Møller Jessen fra Aalborg Pirates. Knægten er kun 19 år! Skandaløse scener!!,« skriver Jesper Simoni blandt andet på det sociale medie.

Esbjerg Energys træner, Jason Jaspers, fortæller til B.T., at han godt forstår Sune Hjulmands frustration, da der, ifølge træneren, burde være idømt en straf for Jacob Møller Jensens første tackling.

»Han (Jacob Møller Jensen, red.) kommer ind og laver en meget beskidt og farlig tackling på Sune. Så jeg forstår godt, at Sune bliver frustreret over, at der ikke bliver kaldt en straf,« siger Jason Jaspers og fortsætter:

»Det er jo aldrig svaret at gå til modangreb på den måde, men hans følelser løb over med ham. Han reagerede og måske var det ikke den perfekte reaktion.«

Jacob Møller Jensen var så medtaget, at han, efter de to spillere blev adskilt, gik i isen og måtte hjælpes fra banen af samaritter.

»Jacob har det efter omstændighederne godt,« forklarer sportschef i Aalborg Pirates, Ronny Larsen.

Jacob Møller Jensen var med bussen hjem sammen med de andre spillere efter kamplægen havde vurderet, at han ikke havde fået en hjernerystelse. Ifølge Ronny Larsen har den unge pirat heller ikke brækket noget, men er 'noget øm i kæben'.

»Han får noget ro og holder fri i dag. Så skal vores læge tilse ham i morgen også tager vi den derfra,« siger Ronny Larsen.

Det brutale angreb resulterede i en matchstraf til Sune Hjulmand, der dermed måtte gå lidt tidligere i bad en sine holdkammerater. Der skal nu tages stilling til eventuel karantæne.

Kampen endte i øvrigt 6-0 i aalborgensisk favør.