En bullterrier er tirsdag blevet aflivet efter den gik til angreb på en anden hun og dens ejer.

Episoden udspillede sig i sidste uge, hvor bullterrieren gik til løs på en cavelier hund og skambed den.

»Bullterrieren blev passet af en anden end ejeren, og så slap hunden ud af huset, hvorefter den gik til angreb,« forklarer Henrik Jensen fra Nordjyllands Politis dyrevelfærdssektion.

Ejeren af Cavelieren forsøgte at skille de to hunde ad, men blev selv bidt i armen og i ansigtet af den arrige bullterrier.

»Han er ikke blevet skambidt, men han er blevet bidt,« slår Henrik Jensen fast.

Den lille cavelier var så medtaget af overgrebet, at den efterfølgende måtte aflives. En skæbne som bullterrieren tirsdag også måtte lide.

Personen, der passede bullterrieren, har fået en bøde på 4.000 kroner.

»Han har accepteret, at han har ansvaret. Men ejeren er selvfølgelig ulykkelig over hændelsen, men accepterede også, at hunden måtte aflives,« forklarer Henrik Jensen.

Situationer som denne er noget, som Dyrevelfærdssektionen oplever oftere end før.

»Vi har set en stigning i anmeldelser. Jeg har ikke nøjagtigt tal på det, men vi har haft sager, hvor hunde bider både mennesker og dyr,« forklarer Henrik Jensen, der påpeger, at der også bliver registreret flere hunde i Nordjylland.

»Så tror jeg også, at der er kommet mere fokus på, at man kan anmelde det,« siger han om årsagen til det stigende antal anmeldelser.

Og det er ikke bare bullterrierer, der kommer anmeldelser på. Dyrevelfærdssektionen oplever både store og små hunde, der går til angreb.

»Vi har set en Grand Danoir, der gik til angreb på en lille hund, men vi har også haft en anmeldelse af en chihuahua, der gik til angreb på en labrador. Der var skaden selvfølgelig ikke så voldsom, men selv en chihuahua kan blive til et monster, hvis den selv tror på det,« slutter Henrik Jensen.